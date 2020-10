Felelős állattartókat neveltek játékosan Sirokban

Borús időben is remekül szórakoztak a gazdik.

A borús idő ellenére is benépesült hétfőn délután a helyi művelődési ház, ahol játékos programon tanulhattak az érdeklődők a felelős állattartás jelentőségéről.

A résztvevők bevihették magukkal négylábú kedvenceiket és szakemberektől is kérdezhettek a tartásukkal kapcsolatban. A rendezvényen részt vett az Állatokat Védjük Együtt Alapítvány, és szépségverseny s ügyességi bemutató is volt.

Tuza Gábor polgármestertől megtudtuk, a program a helyi identitás és kohézió erősítésére elnyert támogatásból valósulhatott meg.

– Úgy döntöttünk, hogy az állatok világnapjához kapcsolódva a felelős állattartás fontosságát hangsúlyozzuk. Fontos erről beszélni, és minél kisebb korban tudatosítani a gyerekekkel, hogy háziállatot befogadni nem csak öröm, hanem komoly felelősség is. A gondoskodás része az is, hogy nem hagyunk felesleges szaporulatot világra jönni.A fiatalok a legjobb szemléletformálók, s a szüleikre is hatást gyakorolhatnak – mondta.