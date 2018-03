Felelősség és honszeretet – Így emlékeztek március 15-én Egerben

Egerben – a Bazilikában tartott ünnepi szentmisét követően – ezúttal nem a színházba, hanem mindjárt a Petőfi térre várták az 1848–49-es forradalomra és szabadságharcra megemlékezőket.

Itt az egri Eszterházy Károly Egyetem Gyakorlóiskolájának diákjai adtak műsort, majd a megyeszékhely polgármestere mondott ünnepi beszédet. Habis László Kölcsey Ferencet idézve („Négy szócskát üzenek, vésd jól kebeledbe, s fiadnak hagyd örökűl ha kihúnysz: A haza minden előtt.”) azt mondta, március 15-e felfogható egyfajta családi ünnepnek is, amikor át kell adni e legfontosabb üzenetet, a magyarság, az egriség szellemi örökségét.

– Március 15-e a szabadság, a polgári értékek ünnepe, a fenti gondolat pedig a hazát őrizni szándékozó program, egy harcos, szilárd üzenet, ami nélkül nem lett volna 1552, 1848, vagy éppen 1956. Mert a honszeretet olyan dolgokra is elvezethet bennünket, amelyekről nem is gondoltuk volna, s egy remek nemzet tiszta szabadságvágyát látjuk az egri várban, 1848-ban, vagy a lyukas zászlóban. Olyan felelősség ez, amely elől a magyar ember nem elmenekül, hanem vállára véve merít erőt belőle, s mindent megtesz a családjáért, a városáért, Magyarországért. Ez a legfontosabb ma is, hogy ebben a kihívásokkal teli, néha érthetetlen korban is tegyünk meg mindet, mert „A haza minden előtt” – fogalmazott a városvezető.

A beszédet követően az önkormányzat, intézmények, pártok, civilszervezetek képviselői koszorúzták meg Petőfi szobrát.