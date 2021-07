Felfűtött hangulatú a hazai építőipar: dráguló anyagokkal, hiányos készlettel kell számolni

A felújítási kedv nem csökken, pedig a beruházások anyagköltségei az elmúlt fél évben jelentősen emelkedtek. Nehezíti a helyzetet, hogy bizonyos alapanyagokból hiány van, ami konfliktushoz is vezet.

Egy olvasónk számolt be arról az esetről, mikor az egyik megyeszékhelyi Tüzépen szemtanúja volt annak, ahogy két férfi a maradék faanyagon először csak vitatkozott, majd dulakodott. Egyiküknek sem volt elég az a famennyiség, ami a kereskedőnél még fellelhető volt.

Jól mutatja ez az életkép az aktuális piaci helyzetet. Az egri Answer Bau Hungária Kft. cégvezetője arról beszélt a Heolnak, hogy náluk ugyan hasonló eset nem fordult még elő, de az tény, bizonyos alapanyagokból valóban volt, van is hiány, s ez fokozhatja az indulatokat. Pál Balázs tapasztalatai szerint a helyzet több összetevős. Főleg a külföldről érkező alapanyagok hiánya és azok árainak emelkedése változtatta meg a piaci képet.

– Nagyon rapszodikus volt a felújítási kedv: májushoz képest a június fellendülést mutatott – mondta el. Úgy látták, a nyugdíjas korúak kikerültek a vevői körből. A tőkével rendelkezők, a támogatottak köre, valamint a hiteles partnerek folytatják a beruházásokat. Ám az önerőből gazdálkodók között is akadnak, akik most elérték azt a lélektani határt, amin túl nem mennek.

Az áremelkedés Pál Balázs szerint már január első munkanapján is érzékelhető volt. A fémipari termékek rövid idő alatt 60–70 százalékkal drágultak az új évre, köszönhetően az Európában képződött alapanyaghiánynak.

– Igaz volt ez a csavarokra, kötőelemekre, a betonacélra, de még a gipszkarton profilokra is – fogalmazott.

Az áremelkedés sorába aztán bekapcsolódott a kőolajszármazékok – a polisztirol és zártcellás szigetelőanyagok – területe is, itt minden közel a duplájára nőtt.

– A környező országokból érkező faanyag ára drasztikusan ment fel, mert hiánytermék lett egész Európában. Beszállítói információk szerint a szállítmányok jelentős része az Egyesült Államokba kerül. Ez azért is sarkalatos gond, mert egy új ház építése, tető felújítása során fából nagyobb mennyiségre van szükség – vélekedett Pál Balázs. A duplája lett az értéke, de elérheti a háromszorosát is. E termékből most is hiány van náluk.

Sokszor kerülnek kellemetlen helyzetbe partnereikkel, mert a napi árazás miatt egynapos érvényességű árajánlatot tudnak vállalni.

– Nem egyszerű, hiszen a folyamatosan változó árak miatt a kivitelezőket is aggasztja egy-egy szerződéses munka esetén az, ha az alapanyag költségei miatt egyre kevesebb profitja marad az adott munkán – tette hozzá.