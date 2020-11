Félidőben az iskola felújítása, átadták a kész épületeket Kompolton

A Kompolti-Nagyúti Általános Iskolához bármilyen módon kötődők számára ünnepi esemény volt a szerdai. Igaz most csak részleges átadása (az A és B épületé) történt meg az egymilliárd forintot meghaladó felújításnak, de ez azt jelenti, hogy az intézmény polgárai az őszi szünetet követően birtokukba vehették az iskolát.

Szerdán átadták a Kompolt-Nagyúti Általános Iskola rekonstrukciója során már elkészült, és a tanítás céljaira már igénybe vehető épületrészeket. Az eseményen felszólalt Horváth László miniszterelnöki megbízott, a térség országgyűlési képviselője, Hajnal Gabriella, a Klebelsberg Központ elnöke, Kollár Tamás az oktatási intézmény vezetője, valamint Ballagó Zoltán, az Egri Tankerületi Központ igazgatója.

Horváth László az átadást követően a Heolnak azt nyilatkozta: a létesítmény kívülről, belülről, az alapoktól a tetőig megújult. Minden feltétel adott ahhoz, hogy itt jól lehessen tanulni, tanítani. Szerinte valamennyi iskolafelújításnak ez a lényege. Ez az intézmény az ide járóknak olyan tudást és képességeket ad, amelyekkel megállhatják a helyüket az életben, s ez mindannyiunk javát szolgálva.

– Ha viszont az a veszély fenyeget, hogy ide nem kedvvel jön be a gyerek, vagy nem szívesen küldi be a család a biztonság hiánya miatt, akkor az egész beruházás elvesztheti a célját, az értelmét. Ezért jó hír, hogy ebben a megújult iskolában az őszi szünet után iskolaőr is megkezdte munkáját. Be kell látnunk, hogy szükség van rá, hiszen az intézmény biztonsága a legfontosabb. Ha elveszik a bizalom, az iskola lelke vész el – hangsúlyozta a honatya.

A felújítást szolgáló projektet egyébként az Egri Tankerületi Központ valósítja meg, s kivitelezője a Fenstherm Kontakt Kft. A tankerület igazgatója, Ballagó Zoltán az ünnepélyes átadáson úgy fogalmazott: a beruházás időarányosan, ütemezetten halad, 50 százalékos készültségben van. A munka folytatódik. Az elkészült két épület után hátra van még a C jelű, a tornaterem és a közel 400 négyzetméter területű új épületszárny befejezése.

– Az áprilisi kezdéskor az volt az ígéretünk, a kivitelezővel közös vállalásunk, hogy az őszi szünet után birtokba vehetik a gyerekek és a pedagógusok az első két épületet. Az ígéretünket betartottuk, a vállalásunkat teljesítettük, hiszen tegnapelőtt visszaköltözhettünk az épületbe. Bár van még feladat, optimista vagyok, hiszen egészen bizonyos vagyok abban, hogy határidőre, 2021 nyarára befejezzük. Ennek eredményeként egy megnövekedett kapacitású, megújult és megszépült, a modern követelményeknek maximálisan megfelelő iskola szolgálja a térséget a közoktatás területén – mondta beszédében Ballagó Zoltán. Köszönetet mondott mindazoknak, akiknek része volt az egymilliárd forintot meghaladó összegű fejlesztés elnyerésében, kivitelezésében.