Fellendült a horgászélet a felsőtárkányi tó partján

Bárdos Zsolt, a Felsőtárkányi Sziklaforrás Egyesület elnöke szerint a kitűzött céljaikat a helyi önkormányzat támogatásával, értékes együttműködés keretében tudják megvalósítani.

– Az alapításkor elvi kérdés volt, hogy ne egy nagy létszámú, gyűjtő egyesület jöjjön létre, hanem a közösségért aktívan tevékenykedő tagokból álljon – emlékezett az elnök. – A jelenlegi létszámunk huszonhat. A tagjaink munkájukkal hozzájárulnak a tókörnyék rendezettségéhez, a horgászház felújításához, a horgászok kulturált kiszolgáláshoz. Egyesületünk halgazdálkodása, horgászrendje a Fogd meg, engedd vissza! elvet követi, így sikerült az elmúlt években nagy méretű halakból álló, jelentős mennyiségű, változatos összetételű állományt kialakítani. A halvédelmet szem előtt tartva kötelező a pontymatrac, a sebfertőtlenítő használata, a műcsalis horgászatnál egyetlen egyágú horog használata engedélyezett.

A tó halállományának bemutatása

A felsőtárkányi tóban jelentős a keszegállomány, az uszonyosok a folyamatos kapásaikkal a gyermekhorgászoknak örömöt, a vízben tartózkodó csukák számára pedig táplálékot jelentenek. Az utóbbiak szinte folyamatos rablásaitól hullámzik a vízfelszín, nem egyszer még a horogra akadt halat is megtámadják. Jellemző a 2–5 kiló közötti méret, de gyakran sikerül kiemelni az igazi öreg harcosokat is, amelyeknek a súlya meghaladja a tíz kilót. Helyi sajátosság továbbá, hogy az igazi csukaszezon nyáron van, ekkor egymást érik a kapások. A klasszikus őszi pecázás is hoz jó eredményt. A pontyok is hasonló súlyúak, köztük is van ragadozó hajlamú, kis gumihallal, twisterrel, de még élő csalihallal is fogtak közülük. A tórekordot jelentő húsz kilogramm feletti harcsát idén nyáron, műlegyes felszereléssel, közel egyórás fárasztás után sikerült egy fotó erejéig partra segíteni.