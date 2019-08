Félmillió horgász regisztrált már az új előírások szerint

A kormány döntésének és a digitalizáció nyújtotta lehetőségeknek köszönhetően jelentős változásokat él meg a horgásztársadalom. Januártól ingyenes lett például az állami horgászvizsga, július 1-jétől pedig egy új informatikai rendszerbe integrálták a turistahorgászjegyek kiváltását is.

Június közepén már félmillió érvényes horgászregisztrációnál tartott a Magyar Országos Horgász Szövetség (MOHOSZ) – közölte a szervezet elnöksége. A horgászszövetség az év elejétől már jogszabályi felhatalmazás alapján, közfeladat-ellátással irányít és felügyel több teendőt. Ebbe a körbe tartozik a kötelező személyi regisztráció, a Magyar Horgászkártya és az állami horgászjegyek kiadása, valamint a feladatok ellátását támogató komplex informatikai rendszer (HORINFO) működtetése.

A kormány döntése alapján idén átalakult az állami horgászvizsga-rendszer, a pecások immár ingyenesen tehetik le a vizsgát. A horgászszövetséget érintő hír az is, hogy a HORINFO működése kibővült az év közepén. Július 1-től bekerült a rendszerbe a horgászattal ismerkedő kezdők turista állami horgászjegyének kiadása is – tudtuk meg.

A digitális átállás folytatódik, jövőre lehetőség lesz arra, hogy praktikusan az interneten intézhessék az ügyeket a pecások. A horgászjegyek mellett lehetővé válhat a tagdíjak és a területi jegyek elektronikus vásárlása is – tudatta az országos szövetség elnöksége.

Ami a horgászok regisztrációját illeti: a MOHOSZ az új rendszer indításakor, 2018 szeptemberétől ösztönözte e hobbi híveit, hogy minél több pecás regisztráljon előzetesen, és igényelje a Magyar Horgászkártyát. Nyereményjátékot is indítottak például. Ösztönző az is, hogy az ötéves érvényességű horgászkártya a bevezetése óta több kedvezményt nyújt a tulajdonosának.

A regisztráció és a Magyar Horgászkártya igénylésének folyamata nem várt sikert hozott, várakozáson felül bővült a taglétszám. Már 140 ezret meghaladó növekedést rögzíthettünk. Mindez azt is jelentette, hogy most június közepére már az ötszázezredik regisztrációnál tartottunk – összegzett a MOHOSZ.

Voltak persze kisebb bizonytalanságok a regisztráció háza táján. A kételyek főként abból adódtak, hogy egyesek adatvédelmi szempontból megkérdőjelezték az adóazonosító jelre alapozott regisztráció jogszerűségét. A MOHOSZ határozottan állítja a közleményében, hogy a szövetségük rendelkezik a tárgyi adatkezelés lehetőségével. A közfeladat ellátása, benne a hiteles és teljes állami adatbázis biztosítása érdekében az Agrárminisztériummal közösen, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hivatal iránymutatása alapján dolgoznak a végleges megoldáson.

Ajánlóképünk illusztráció, fotó: Shutterstock