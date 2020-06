Félnek, hogy nem tudják eladni a szőlőt a Heves megyei termelők

Virágzásnak indult a szőlő, átlagos-jó termés ígérkezik az idén a termelők szerint. A probléma az, hogy lesz-e felvásárló, aki átveszi a termést és főként milyen áron. A félelmek oka, hogy a járványhelyzet következtében a pincészetekben bennragadtak a borok. A felvásárlási árak pedig már tavaly sem fedezték a költségeket.

Egy Eger melletti településen élő kistermelő azért nem kívánt névvel nyilatkozni, mert fél, hogy ebben a kiélezett piaci helyzetben rajta ragadna a szőlő a felvásárlók bosszúja miatt. Elmondása szerint korábban napszámosokkal dolgoztatott, az idén ezt már nem engedhette meg magának. Túl a hetvenen, maga végzi a munkát, a családtagok segítenek be. Tudja pontosan, hogy a szőlőért remélt összeg nem fedezi a ráfordításokat, de nem teheti meg, hogy műveletlenül hagyja a területet.

Dr. Dula Bence egykori egri hegybíró, szőlész-borász szerint, ami az idei szőlőtermést illeti, a virágzás elkezdődött, 20–25 százaléknál tart a korai fajtáknál. A mostani kis eső nem befolyásolja a folyamatokat, kellemes meleg az idő. Kedvezőnek látszik minden éghajlati tényező.

A szőlőt szerencsére nem cibálta meg a fagy sem, átlagosan jó termés várható. Míg a gyümölcsösöket a hidegek nagyon súlyosan károsították, a tőkéken ilyen károk nem keletkeztek. Két permetezésen vagyunk már túl, aki a másodikat nem tette meg, még lehetnek gondjai. Jelenleg nincsenek fertőzések se, egészséges a szőlő.

A szakember szerint a kilátások a várható felvásárlási árak miatt nem túl rózsásak. Már a múlt évben jellemző kilogrammonkénti 80 forintos ellenérték is veszteséget okozott a termelőknek. Többe kerül az előállítás, mint amit kapni érte. A felvásárlóknak kiszolgáltatottak a szőlősgazdák. A zöldszüret sem megoldás, csak tönkreteszi a szőlőt. Úgy véli: a pincék viszont tele vannak amiatt, hogy gyakorlatilag nincs értékesítés, miközben ihatatlan dél-európai borokat vettek meg a multik. Ausztráliából, Dél-Afrikából és Új-Zélandról is érkeztek borok.

Tokár Zsolt kőporosi borász véleménye, hogy komplett növényvédelemre van szükség a szüretig és nagyon fel kell készülni a jégelhárításra.

– Bélapátfalván, Szilvásváradon is elverte a borsó, cseresznye nagyságú jég a szőlőt – mondta. – A jégelhárító rendszerrel lehet ezt kivédeni. Fontos lenne a magyar borok reklámozása. Nagy a gond a marketinggel. Visszaesik a nemes pálinka, a sör fogyasztása is. A fiatal generáció a dizájn italokat issza, esetleg narkózik. Egyre kevesebb a gyerek is, s ez válsághelyzetet okoz a tradicionális ételeink és italaink számára is.

Tokár Zsolt szerint a szőlőben a tavaszi teendők főleg kézi munkák. A földeken lehetett dolgozni a járvány idején is, fő problémát a munkát vállalók egyre alacsonyabb száma és rossz hozzáállása jelenti. A jó szőlőmunkásból hiány van.