Felszentelték a Mária Keresztutat Bükkszéken – Fotók

A múlt vasárnap új vallási zarándokhellyel gazdagodott a település. A felszentelt Mária Keresztút része lehet a Mária Útnak, a Közép-Európán átívelő zarándok- és turistaút-hálózatnak.

Vasárnap délután új vallási zarándokhelyet avattak, szenteltek fel a településen. A tizenöt állomásból álló, Szűz Mária szenvedéstörténetét jelképező stációt, az ezt idéző kőfaragványokat Takács László, bükkszentkereszti kőfaragó ajándékként ajánlotta fel a falunak.

„Az ő lelkében fogant meg a gondolat, hogy a Nemzetközi Eurachisztikus Kongresszus tiszteletére kőbe faragja a Boldogságos Szűzanya földi életében átélt szenvedésének az állomásait. Ebben a formában és a stációk összeállításában is eddig egyedüli a világon, ahogy elénk állítja Jézus anyjának szenvedéseit. Az egyház isten áldását kéri mindazokra, akik imádságos lélekkel járják végig a stációkat, ahol elmélkedések segítenek az imában” – áll a zarándokhely elején állított tájékoztató táblán.

A délutáni szentmise után a hívők a templomból körmenet keretében sétáltak le a Szent Anna Parkhoz, ahol évekkel ezelőtt az egyházközség kezdeményezésére szobrot emeltek Szent Anna tiszteletére és egy kis ligetes részt alakítottak ki körülötte. Az új zarándokhelyet dr. Csizmadia István, az Egri Főegyházmegye pápai prelátusa, címzetes prépost áldotta meg és szentelte fel.

S hogy miként kötődnek a helyi hívők Szent Annához? Árvai Ferenc plébános lapunk érdeklődésére elmondta, hogy az 1700-as évek derekán pestisjárvány pusztított a környéken és a közeli, akkor még lakott Pósváron. A járvány elmúltával a bükkszéki hívek minden évben elzarándokoltak az itt lévő kis Szent Anna templomhoz, hogy hálát adjanak. Mivel a település elnéptelenedett, így jó ideje Bükkszéken emlékeznek erre az időszakra.

Mostantól az emlékkövek mellett vezet az út a szoborhoz, s az állomások elmélkedésre nyújtanak lehetőséget a bükkszéki és az ide kirándulni vágyó híveknek. Árvai Ferenctől megtudtuk, hogy azok a hívők, akik csendben, imádkozva végigsétálnak a stációk mellett, a hit erejével erőt, reményt és vigaszt kaphatnak saját, nehéz élethelyzetük megoldásához.

Megtudtuk azt is, hogy folynak azok az egyeztetések is, melyek arról szólnak, hogy a most felszentelt emlékhely hivatalosan is része legyen a Mária Útnak, a Közép-Európán átívelő zarándok- és turistaút-hálózatnak.

– Ezzel a vallási turizmus is szerves része lehet és vonzerőt jelenthet a helyi idegenforgalomnak – mondta az atya. Hozzátette, az előző években e napon köszöntötték az időseket is a faluban, mivel Szent Anna a nagyszülők védőszentje. Ezek az alkalmak hagyományosan agapéval, – szeretetvendégséggel – zárultak. Idén azonban a járványveszély miatt nem merték megkockáztatni a közös vacsorát, amelyet mindenképp bepótolnak, ha lehetőség lesz rá.