Felszínre törtek az indulatok a pálosvörösmarti falugyűlésen

Szép szám­ban jelentek meg a pálos­vörös­martiak a szerdai falugyűlésen, a hallgatóság körében volt jó néhány korábbi képviselő, faluvezető. Bodócs Attila polgármester az elmúlt másfél év történéseiről tartott rövid beszámolót, majd a helyiek kérdései és kritikái következtek.

– Ön az óvodából már elbocsátotta a gyerekfelügyelőt, majd a szakképzett óvónőt is. Engem és a férjemet pedig feljelentett. Most pedig olyan szerződést ajánlott a háziorvosunknak, aminek az lett a következménye, hogy felmondott, holott az orvosi ellátás biztosítása önkormányzati feladat – húzta alá egy helyi lakó. Dr. Faragó Tibor egyébként tizedik éve volt Pálosvörösmart háziorvosa, szerdán közölte az önkormányzattal, hogy nem tudja tovább vállalni a szerződésajánlatban foglalt feltételekkel a praxist.

A polgármester erre azt válaszolta, hogy egyetlen óvónőt sem rúgott ki és senkit sem jelentett fel. Ezt a két állítást azonban a hallgatóságból többen cáfolták bekiabálásokkal, köztük az egyik volt óvodai alkalmazott, akit meg is szólított a polgármester.

– Te vagy az egyik, akkor mondd el, hogy volt – válaszolt a vádakra. Azonban többen azt kérték, hogy Bodócs Attila magyarázza el, mi történt a háziorvossal, így a nő végül nem kapott szót. Erre végül a jegyző reagált a polgármester helyett.

– A jogszabályváltozások miatt, valamint azért, mert az orvos évekkel ezelőtt helyettesítésre kötött szerződést. Olyan tervezetet kapott dr. Faragó Tibor, amely magában foglalja az egész praxis kiadásait, tehát az asszisztensek és a rendelő fenntartását is – részletezte dr. Kozma Katalin. Kiemelte, az önkormányzat még folytatja a tárgyalást a doktorral.

A falugyűlésre megérkezett dr. Faragó Tibor is, s kérésére Dobróka László, a település korábbi polgármestere felolvasta a háziorvos észrevételeit. Ebben arra hivatkozik, hogy vele előzetesen nem egyeztettek és a testületi ülésre sem hívták meg. Az orvos szóban ismertette, hogy az új szerződés számára nagyon előnytelen lenne, gyakorlatilag bevétel híján maradna, mire mindent fedez belőle, s ez – amellett, hogy ingyen senki nem dolgozik – adminisztrációs szempontból is problémás. Többen felháborodtak az előzetes egyeztetés hiányán, újra kitört a hangzavar. Sokaktól elhangzott a kérdés, hogy miért nem lehetett a tervezet előtt megtisztelni az orvost – akinek sokan köszönhetik az életüket – egy megbeszéléssel. Bodócs Attila azt állította, hogy egyeztetett az orvossal, aki azonban ezt cáfolta.

Egy fiatal helyi nő az ingatlanvásárlások miatt fejezte ki nemtetszését: négy telek el­adásából vásároltak meg három ingatlant.

– Folyamatosan azt a kifogást halljuk, hogy nincs pénz semmire, de forgalomképes telkek eladásából romos épületeket vásárolt a polgármester. A gyűlés elején vázolta, az egyikkel az a célja, hogy a telket megnyitva áthaladást biztosítson a kerékpárúthoz. Érdekes, hogy erre van pénz – mondta. Egy közelben lakó férfi arról érdeklődött, hogy erről miért nem értesítette korábban őt és a környéken élőket Bodócs Attila.

– Ön szerint életveszélyes a híd, életveszélyes a játszótér, ahelyett, hogy felújítaná ezeket, mégis inkább ingatlant vásárolt, arról pedig nem értesítettek minket, hogy mi a terv ezekkel. Mikor kapok választ a testületi ülésen feltett kérdéseimre? – érdeklődött. A polgármester és a jegyző is azt válaszolta, hogy már írásban választ kapott. A férfi jelezte, hogy ő sem postai, sem elektronikus levelet nem kapott, s tudomása szerint más kérdezők sem.

A falugyűlésen a felháborodott felszólalók további kritikákat is megfogalmaztak a polgármesternek, többek között azt, hogy gondozatlanok a település zöldterületei, nincs megfelelő kaszálás, elszáradt növények csúfítják az összképet, a nemrég átadott Újszülöttek sétányánál a fákat autóparkoló céljából már korábban kőágyással előkészített területre ültették, de felmerült az is, hogy miért kellett visszaadni már elnyert pályázati lehetőségeket az óvoda udvarának felújítására vagy zártkerti területek fejlesztésére.

Az egykori alpolgármester nem ismer rá a településre

A későbbiekben többen is a helyi autósforgalommal kapcsolatban tettek észrevételt, az átmenő járművek túl gyorsan haladnak. Fekvőrendőrre és sebességkorlátozó táblákra tettek javaslatot. Arról is szó volt, hogy a buszmegállók környékéről hiányoznak a zebrák.

– Egy zebra alaphangon két és fél millió forint – mondta Bodócs Attila. Egy idősebb nő halkan megjegyezte, hogy talán nem sok ez, ha a gyerekek biztonságosabb közlekedéséről van szó. A hosszúra nyúló gyűlés egyik utolsó felszólalója Kobzi Tamás volt, aki nyolc évig volt alpolgármestere Pálosvörösmartnak. Kifejtette, lehetetlennek tartja, hogy ennyi lakossági kifogásról nem tudott a polgármester.

– Vannak olyanok, akik most először ülnek itt falugyűlésen. Most azt érezhetik, hogy nem jó helyre költöztek. Nekik mondom, hogy két éve ez nem az a Pálosvörösmart, ez nem az a település, amit én ismerek. Nem létezik, hogy a helyiek véle­ményével most először szembesül a polgármester – emelte ki.