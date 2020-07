Feltárulnak Bodony rejtőzködő és látható kincsei

Az aprócska észak-hevesi település ezer kincset rejt. Aki egyszer eltéved ide, örökbe a szívébe zárja a települést , s visszakívánkozik. A nyári Erzsébet táboroknak köszönhetően most sok diák is nyaral itt.

Sok észak-hevesi települést zártam a szívembe az elmúlt húsz év során. Az egyik ilyen Bodony, ahová, az ember mindig úgy érzi, hazatér. Parányi a falu, de rengeteg látnivalót kínál. A gyönyörű porták, a mesés földrajzi fekvés, a szépen felújított, jellegzetes régi lakóházak, a helyiek büszkesége, a tizenötödik században épült Szent Mihály római katolikus templom, mindenképp megér egy kirándulást. Itt található a Panoráma kilátó is, amely számos hangulatos, nyári muzsikus estnek adott otthont az elmúlt években. E helyről letekintve a Mátra a legszebb arcát mutatja a vándor számára.

A napokban egy gyönyörű bejegyzés is született a közösségi oldalon Baráz Csabától, a Bükki Nemzeti Park munkatársától az itteni fáslegelők „titkos” életéről. Azt írja, hogy a Bodony határában megbújó Lágyasi-legelő vén hagyásfái különös történeteket mesélnek. A Boldogasszony magosa, a Boldogasszony-Nagy-bérc, a Puszta-bikk és a Kő-hegy ölelésében, a Pap-berki- és a Kata-réti-patak összefolyásánál található, a hegyi rét hangulatát idéző kaszáló és fáslegelő erdőirtáskor meghagyott úgynevezett hagyásfái, jellegzetes fái közül tizenhármat mértek fel. Köztük kocsánytalan és csertölgyeket, egy gyertyánt, két mezei juhart és három hatalmas és öreg vackort, azaz vadkörtét.

Benyomásairól így ír: „Egy különös tájmintázat, egy látható fáslegelő-struktúra, és egy sejtelmes kommunikációs-szocio-mátrix bontakozott ki fokozatosan. Ebben az ősi – szépen kezelt, kaszált és legeltetett – fáslegelő-közösségben találkozunk egyedül álló, látszólag magányos fákkal és a környező erdő terjeszkedése által bekebelezett, erdő ölelte egyedekkel. Néhány hagyásfát pedig áthatolhatatlan cserjés – kökény, szeder, galagonya – övez. A bodonyi fáslegelőn szemlélődve feltárult egy, az önzőség, a növekedés, a szerelem, a reprodukció, a közösségigény, a térnyerés, azaz a kiteljesedés, s a szenvedés polaritásában feszülő bio-dinamika.”

Bejegyzésében idézi Peter Wohlleben erdészt is, aki A fák titkos élete című könyv szerzője. „A fák társas lények, kölcsönösen segítik egymást. Csakhogy a sikeres fennmaradáshoz az erdőnek nevezett ökoszisztémában ez nem elég. Minden fafajta igyekszik a nagyobb térnyerésre, teljesítményének optimalizálására, és ezzel más fajok kiszorítására.„

Ezekre a csodákra magunk is rácsodálkozhatunk, ha ellátogatunk Bodonyba.

Vince János, a falu polgármestere is végtelenül büszke Bodony rejtett és látható kincseire. Lapunknak elmondta, örül annak, hogy ezekben a hetekben a fiatalabb generáció tagjai is megismerkedhetnek ezekkel az értékekkel. Idén úgy adódott, hogy a parádi Fáy András Általános Iskola nagyszabású felújítási munkálatai miatt náluk szervezték meg a három turnusból álló Erzsébet táborokat. Közel száznegyven környékbeli gyermek tölti itt most ott a nyár egy részét, rengeteg színes programmal fűszerezve. Nagyokat kirándulnak, a Jó kis hely elnevezésű közösségi házban kézműves foglalkozás, játék várja őket, s az étkezésükről is itt gondoskodnak. Agyagoznak Les Norbert fazekassal, kavicsokat festenek, túráznak, számháborúznak, mesefoglalkozásokat szerveznek, strandolnak.