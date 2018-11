Felújítás a hivatalban: energetikai korszerűsítést hajtottak végre

Energetikailag korszerűsítik az egercsehi egészségház épületét.

Az elmúlt hetekben modernizálták a fűtési rendszert, amelyet már ki is próbáltak, az ingatlant pedig külsőleg hőszigetelték, de műanyagra cserélték a nyílászárókat is. Kovács András polgármester tájékoztatása szerint a lábazaton is dolgozott a vállalkozó, valamint az épületet színezik is.

Az önkormányzat a polgármesteri hivatalt is érintő energetikai felújítási beruházására több mint százmillió forint európai uniós támogatást nyert.