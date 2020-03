Felújított hivatalban intézhetik majd az ügyeket az átányiak

Megkezdődtek a hivatal felújításának az előkészületei. A költözés napokon belül elindul­, az intézmény a következő fél évben kívül-belül megszépül. Ez annyi változást hoz az ügyintézésben, hogy másik épületben fogadják a helybelieket.

Több mint harmincmillió forintból újul meg hamarosan a polgármesteri hivatal – tájékoztatta a Heolt Jámbor Dénes polgármester.

– Már elkezdtük a költözködés előkészületeit, a ­felújítási munkálatok egy-két héten belül elindulnak. A tető- és a külső rekonstrukciókkal kezdünk, a belső korszerűsítés pedig akkor kezdődik meg, amikor az informatikai rendszert átköltöztettük a hivatal ideiglenes épületébe, a régi egészségházba, amelynek már megkezdtük a kiürítését. Itt jelenleg egy helytörténeti kiállítás található, ezt ideiglenesen összepakoljuk, a hivatal korszerűsítése után pedig megújult formában láthatják majd az érdeklődők – magyarázta a község első embere.

A munkálatokban kicserélik a nyílászárókat, korszerűsítik a villamos hálózatot, a bontás során a tetőszerkezetről a teljes héjazatot lebontják, kijavítják a bádogos elemeket, illetve a külső hőszigetelést is elvégzik. A belső vakolatok javítása után szükséges a festés is, továbbá az épület akadálymentesen is megközelíthető lesz, ezenkívül a fűtésrendszert is korszerűsítik.

A községvezető hangsúlyozta: belügyminisztériumi pályázat segítségével szépül meg az intézmény, a kivitelezés befejezési határideje legkésőbb október 31.

Az ügyintézésben nem érinti változás a lakosságot, csupán arról lesz szó, hogy másik épületben fogadják őket a kollégák. A költözés idejére azonban feltehetőleg egy pár napig közigazgatási szünetet tartanak majd.

– A hivatal különlegessége, hogy az épületet még a rendszerváltás előtt kezdték el építeni tanácsházának. Mire elkészült, akkor már községházaként adták át. Azóta nagyobb rekonstrukció nem történt, így ráfér már a renoválás – fogalmazott Jámbor Dénes.

A jelentősebb beruházásokról úgy fogalmazott, a közelmúltban öt szociális lakást építettek a faluban, az óvoda-konyhát korszerűsítették, továbbá lecserélték a gondozási központ tetején a cserepet, az idén pedig Start-munkaprogram jóvoltából külsőleg is megújul az intézmény.

– Jelenleg is zajlik az átányi Csillagpont közbeszerzési eljárása és a Csillagház építése, ezek a munkálatok már a legutolsó fázisban tartanak. A régi orvosi rendelő is megújul, szintén Start-munkaprogramban, itt egy központi irattárat hoznak majd létre.

Emellett pedig szociális közmunkában a még nem portalanított utakat zúzalékkal szórják fel, vízelvezető árokkal látják el, s rendben tartják az útpadkákat, illetve kátyúznak és karbantartanak – részletezte a faluvezető.