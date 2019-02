Felvették a százráncú köpenyt az új negyedmesterek

A hagyományokhoz híven, a Szent Apollónia vértanú napjához legközelebb eső szombaton, idén éppen február 9-én avatták fel a negyedek suttogóin javasolt, a testület által elfogadott és a közösség által megszavazott negyedmestereket. Az új fertálymesterek a városháza dísztermében tették le az esküt, s vették vállukra a százráncú köpenyt.

– Életünk döntések sokasága, a legnagyobb döntések azonban azok, amikor mások döntenek a sorsunkról – helyezte a hívek, a fertálymester-avatás alkalmából összegyűlt tömeg lelkére gondolatait szentbeszédében Lengyel ­Gyula atya, maga is kiérdemült negyedmester, a bazilikában tartott ünnepi szentmisén.

– Isten döntött arról, hogy elinduljunk az élet csodálatos útján, a szüleink döntöttek arról, hogy két ember szeretetéből megfoganjunk, s megszülessünk, s most is felettetek, rólatok döntöttek, mert bennetek látják azt az istenképű, szeretetet sugárzó embert, aki méltó arra, hogy tovább vigye a fertálymesterség évszázados hagyományát. Ti vagytok azok a régi kövek által kiválasztott kavicsok Egerben, akik Isten építményét fogjátok erősíteni felelősségteljes elkötelezettséggel – fordult az atya a felavatandó negyedmesterek felé.

Az szentmisét követően az ünneplő sokadalom a nagytemplom oldalában magasodó kopjafához vonult. Itt közös imával emlékeztek meg az elhunyt negyedmesterekről, s csak ezután indultak a városháza felé, ahol a díszteremben kezdetét vette a hivatalos avatási ceremónia, melyre számos vendég is érkezett. Az ünneplők között foglat helyet Jászkisér és Devecser polgármestere, a jászok kapitánya, valamint a Nemzeti Kulturális Örökség Nemzeti Jegyzékének képviselője is.

– Legyetek eltökéltek a jobbításban! – kezdte a felavatandókat köszöntve Várkonyi György főkapitány. – A jövő a múlton alapul, s a ma tettei határozzák meg gyermekeink, unokáink jövőjét – fejtette ki. Felhívta a figyelmet arra is, hogy igazi szeretetközösség fogadja most be a tizenhat egri férfiút, akiknek avatására gyűltek egybe.

Ezt követően Buda Péter atya, a testület hitbéli alelnöke kommendálta a város főbírájának gráciájába az avatandókat. A város első embere, Habis László – kiérdemült negyedmester – vette ki az esküt a hivatalba lépőktől, s ezt követően a főkapitány avatta fel Eger város új negyedmestereit. Miután a tizenhat fiatalember vállára került a százráncú köpeny, s kezükbe szoríthatták hivataluk jelképét, a szalagos botot, az egy éve elhunyt, a testülethez ezer szállal kötődött dr. Tóth Zoltán József jogtörténész posztumusz tiszteletbeli negyedmesteri rangot kapott, amit özvegye és legnagyobb fia vett át.