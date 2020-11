Fényképpel tartják nyilván a kóbor kutyákat Heves megyében

A kóbor kutyák több településen is gondot okoznak. A helyhatóságok igyekeznek megoldást keresni, s van, ahol már sikereket értek el.

Két éve indult az Ebbarát Egerszalók Program a faluban. Ahogyan arról portálunk is beszámolt, akkor foglalkozásokat, előadásokat tartottak az óvodásoknak meghívott állatvédő civil szervezetek képviselői. Szükség volt lépni, hiszen problémát jelentettek a kóborló kutyák.

Az önkormányzat településfejlesztési ügyintézője arról tájékoztatott, foglalkoztatási támogatás segítségével vettek fel két embert, akiknek az volt a feladatuk, hogy összeírják a település háztartásaiban lévő ebeket. Fényképes adatbázist készítettek az összes kutyáról.

– A kóborló kutyák esetében az volt a fő gond, hogy sokukban nem volt csip, ezért nem tudtuk, tartoznak-e valahova – fogalmazott. Kiss Réka hozzátette, az említett települési felmérésben külön feljegyezték azokat a kritikus területeket is, ahol visszatérő volt a kóborló négylábúak problémája. Mint mondta, az említett helyeken az önkormányzat önerőből finanszírozta a nőstény ebek ivartalanítását. Minden érintett háztartásba ellátogattak, s megnézték, hogy az állatot helyesen tartják-e. Ha problémát észleltek, jelezték, min szükséges változtatni.

– A két munkatárs megtanította őket, mire van szüksége az állatnak: legyen kutyaól, ne legyen láncon az eb. Még azt is, hogy esetleg a kerítést hozzák helyre – ismertette. A helyhatóság kész kutyaházat is bérbe adott a családoknak egy évre. Ez idő alatt pótolniuk kellett az ólat, akár saját kezűleg elkészítve, amihez tanácsot is kaptak.

– Egyelőre sikeresnek bizonyul a program. Tavaly mindössze két kutyát kellett elhelyeznünk – fogalmazott. Ezek az állatok nem gyepmesteri telepre kerülnek, civil állatvédő szervezettel működnek együtt, az ő gondjaikra bízzák azokat. Amíg az egyesület nem tud helyet biztosítani nekik, egy önkormányzati tulajdonú ingatlanon levő kennelben gondoskodnak róluk.

Tarnazsadányban is visszatérő gond a kóbor kutyák jelenléte. A falu vezetője arról szólt, tavaly egy, idén két alkalommal szállíttatták el az ebeket, melyek gazdátlanok és veszélyesnek is bizonyultak. A helyiek többször panaszkodtak, hogy rájuk támadtak.

– A legtöbben örültek az intézkedésnek, hiszen biztonságosabbnak érzik így a mindennapokat – fogalmazott. Akadtak, akik nehezményezték a döntést, arra hivatkozva, hogy a gazdákat kellene inkább oktatni, nem elvitetni az állatokat. – Az ebtartás szabályai mindenkire kötelezőek, szankciót von maga után a megszegésük. A gazdátlan kutya esetében ez nem lehetséges – mondta Koczka Ferenc. Szavai szerint javult a helyzet, de előfordulnak még kóbor kutyák. Igaz, kevesebb.

Hova kerültek az elszállított állatok? A gyepmesteri telep Heves külterületén van, oda viszik el a kutyákat. A közhiedelemmel ellentétben nem altatnak el ott sem minden ebet azonnal, ezt is szabályozzák. A terület látogatható, s örökbefogadásra is van lehetőség.