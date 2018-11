Férfiszolidaritás a szalonban

Nagyon fiatalon megtapasztalta a férfiszolidaritást egy olasz kisfiú, akit édesapja vitt el élete első hajvágására egy szalonba.

A legtöbb gyermek kezdetben ódzkodik a hajvágástól, s félve ül be a hajszobrászok székébe. Ez a kissrác is hasonló cipőben járt, hiszen amikor a fodrász vágni kezdte a haját, a csöppség rémülten elsírta magát. Ekkor azonban a szalon összes jelenlévő fodrásza vidáman énekelni, integetni kezdett, hogy eltereljék az apróság figyelmét a „szörnyű” műveletről, s oldják a hangulatát. A módszer bevált, a gyermek megnyugodott, s elkészült a frizura is. Remélem, kis hősünknek legközelebb nem támad sírhatnékja.

