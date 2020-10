Fiat 500-asok érkeztek az Egri Várba (fotók)

Minden évben több helyre ellátogatnak.

A megyeszékhelyre is ellátogattak szombaton a nuova Fiat 500 Klub Magyarország, valamint a nouva Fiat 500 Klub Dél-Magyarország tagjai járműveikkel. Az Egri Várban tartott felvonuláson előbbi klub alapítója elmondta, minden évben több „gurulást” is szerveznek, s bár a járványhelyzet miatt kisebb volt idén az aktivitás, sikerült eljutniuk Pécsre, Siófokra és most Egerbe is. Zundel Rita hozzáfűzte, szándékuk, hogy találkozóikon az adott település ikonikus helyszínén készítsenek fotókat. Emellett fontosnak tartják, hogy az összejövetelek közelebb hozzák e járművek tulajdonosait: barátságok alakulnak ki.

A várba tizenöt autóval érkeztek, nem csak újabb típusokkal: a legrégebbi egy 1960-as évekbeli Fiat 500-as volt.