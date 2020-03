Fiatal vállalkozók mutatkoztak be Egerben

Közel félszáz fiatal mutatta be portékáit és szolgáltatásait az Agria Parkban, ahol tizenegyedik alkalommal rendezték meg a Junior Expot.

Mirkóczki Zita alpolgármester a pénteki megnyitón elmondta, a Junior Expo remek lehetőség a fiatal vállalkozóknak a bemutatkozásra, Egernek pedig alkalom arra, hogy a fiatalok mellé álljon.

Szőke István, az Agria Park igazgatója is köszöntötte a résztvevőket, s kiemelte, hogy az ország és a megyeszékhely jövője a fiatalokon múlik. – A támogatást, amit meg tudunk adni, az, hogy helyet biztosítunk. Ígérem, míg ez a lendület tart, mi mindig kitartunk az ifjú vállalkozók mellett – tette hozzá a bevásárlóközpont vezetője.

Idén Harmati Judit a zsűri elnöke, aki kiemelte: felnéz a fiatalokra, akik részt vesznek ezen az Expo-n.

– Évről-évre nem csak adunk, hanem kapunk is, olyan energiákat, amikből töltődni lehet. És minden esztendőnek megvannak azok a fiataljai, akik valami újat hoznak – erről már dr. Horváth Ágnes, az Expo-t elindító Agria Universitas Egyesület elnöke beszélt.

A tizenegyedik alkalommal megrendezett Junior Expo több szempontból is előnyös a fiatal vállalkozók számára. Egyrészről azért mert, szakmai zsűri értékeli a kiállítókat és értékes nyereményekkel gazdagodnak a legjobbak. Kiderült, hogy a tavalyi kiállítók közül négyen többszörösére tudták emelni a vállalkozásuk bevételét. Másrészről pedig nagyon fontos a kapcsolatépítés lehetősége.

Egymással is jó barátságokat köthetnek és gazdasági előnyökhöz is juthatnak, új vásárlókat vagy akár befektetőket lelhetnek vagy akár üzlettársakat vonhatnak be.

– Bárki, aki megismeri a most kiállítókat, tanulhat tőlük, például odaadást, kitartást és kaphat tőlük energiát. Az idősebb korosztálynak is inspirációt adhatnak az ifjak. Ez a Junior Expo jó arra alkalom, hogy pezsegjünk – mondta dr. Horváth Ágnes, az Agria Universitas Egyesület elnöke.

Pezsgésből pedig nincs hiány. A több tucat stand között sétálva, mindenféle termékkel találkozhatunk. Ékszereken, táskákon át a fűszerekig szinte minden megtalálható. A fiatal vállalkozók egészen izgalmas ötletekkel és termékkel képviselték cégüket az egri rendezvényen. A budapesti székhelyű RePityke alapítói 2015 óta bútorkárpitból, farmerokból vagy ballonkabátokból készítenek egyedi táskákat, neszesszereket és tolltartókat. A fiatalok elmondták, első ízben vesznek részt az egri Junior Expón.

Nem csak Magyarországról érkeztek kiállítók, a Designo alapítója, Stela a felvidéki Érsekújvárról jött és először vonultatja fel termékeit a rendezvényen. Stela hét éve csinál nyuszifüles gyermekruhákat. – Budapesten tanultam, és nagy álmom, hogy ott nyithassak boltot. Úgy gondolom, hogy a mostani bemutatkozás közelebb visz ehhez a célomhoz – nyilatkozta portálunknak.