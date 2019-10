Fidesz-KDNP: továbbiakban is Eger sikeréért dolgozunk!

Habis László és a Fidesz-KDNP egy stabilan gazdálkodó, dinamikusan fejlődő várost hagyott az új önkormányzatra, remélem ezek a történelmi léptékű fejlesztések folytatódnak a jövőben. Eger érdekében mindig számíthatnak az együttműködésünkre! – jelentette ki felszólalásában Nyitrai Zsolt az újonnan megalakult egri közgyűlésén.

Eger és térsége országgyűlési képviselője, miniszterelnöki megbízott köszönetet mondott azoknak, akik elmentek szavazni, valamint külön azoknak, akik Habis Lászlóra és a Fidesz-KDNP jelöltjeire voksoltak. Ugyancsak köszönetet mondott azoknak, akik segítették a választás zavartalan lebonyolítását.

Nyitrai Zsolt hangsúlyozta: mint ahogy a választás után is megtette, gratulál a győzteseknek, az MSZP, a DK, a Jobbik, az LMP és a Momentum alkotta új városvezetésnek. Bízik benne, hogy a jövőben jó irányba kormányozzák a megyeszékhelyet. Ugyanakkor – tette hozzá – világossá vált az is, hogy minden előzetes riogatás ellenére Magyarországon és Egerben is demokrácia van, érvényesülnek a jogállam szabályai.

A képviselő elmondta azt is, hogy Habis László 13 éves polgármesteri ténysége nyomán Eger ma virágkorát éli, több száz beruházás valósult meg több száz milliárdos állami és uniós forrásból. Az épülő – az autópályát Egerrel összekötő – M25-ös út mellett reméli, hogy elkészül az intermodális csomópont, valamint az egri elkerülő út is, megvalósítva ezzel a tervezett nagyléptékű infrastrukturális fejlesztést. A sokszor rosszindulatú szóbeszéd ellenére az előző vezetés stabil gazdasági háttérrel adta át a várost: 105 milliárdos vagyonelem részeként, 23 milliárdos készpénzvagyon áll a város rendelkezésére.

A további felelősség azonban az új egri önkormányzati vezetés kezében van, ők felelnek azért Mirkóczki Ádám polgármester vezetésével. Mától tehát megtudtuk, hogy az egriek döntése alapján miként áll fel az egri önkormányzat: kik az alpolgármesterek, ki miért felel, kik ülnek a bizottságokban és kik vezetik azokat. A várost tehát egy jobbikos polgármester vezeti az MSZP-vel és a DK-val együtt az LMP és a Momentum támogatásával. Mostantól tehát övék a lehetőség és a felelősség, nekik kell tovább vinniük, illetve befejezniük a beruházásokat, betartaniuk a határidőket, valamint újabb terveket megalkotniuk és megvalósítaniuk.

Nyitrai Zsolt kifejtette, hogy kisebbségben – és szándékosan nem használja az ellenzék kifejezést – a Fidesz-KDNP együttműködik majd az önkormányzattal Eger, valamint az itt élő polgárok érdekében, és támogat majd minden olyan javaslatot, amely a várost szolgálja.