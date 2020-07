A sok eső és a nagy meleg hatására az erdők-rétek szintje ontják a különféle gombafajtákat.

Az utóbbi napokban egyre több gombamérgezéssel diagnosztizált beteg szorult és szorul egészségügyi ellátásra a Bugát Pál Kórházban. Van közöttük olyan páciens, akit jelenleg is az intenzív osztályon ápolnak, az állapota meglehetősen súlyos, géppel kell lélegeztetni – tájékoztatta az intézmény a Heolt.

A sok eső és a nagy meleg hatására az erdők-rétek szintje ontják a különféle gombafajtákat. Ennek következtében most a kevésbé gyakorlott erdőjárók is sikerrel találnak nagyobb mennyiségeket belőlük. A megbetegedések elkerülése érdekében nagyon fontos, hogy senki ne fogyasszon olyat, amit előzetesen szakértővel nem vizsgáltatott be – hívja fel az emberek figyelmét a gyöngyösi kórház.

