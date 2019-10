Finomabbnál finomabb étkek készültek a demjéni káposztás napon

Kilencedik alkalommal rendezték meg a Káposztás Étkek Napját szombaton.

A kissé esős időjárás sem szegte kedvét azoknak az alkalmi szakácsoknak, akik finomabbnál finomabb ínyencségekkel várták az érdeklődőket. Lehetett töltött, székely és csülkös-babos káposztát, káposztás tésztát, birkapörköltet, illetve szarvas gulyást is kóstolni.

Az édességet kedvelők sem jártak pórul, ugyanis kemencében sült rétest is kínáltak. A kilátogatókat a Muzsika TV lakodalmas műsorának hagyományőrző vőfélye, Major József köszöntötte, majd felléptek a Demjéni Vagányok és az Egerszalóki Borvirág Férfikórus is. Ugrókötél bemutató is színesítette a napot, délután pedig Csocsesz szórakoztatta a közönséget.