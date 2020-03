Fogy a türelem, mindenki húst vesz Kerecsenden

Nem könnyű alkalmazkodni a megváltozott körülményekhez. Tény, időre van szükség. Addig is próbáljuk meg követni a szabályokat. Segítsünk magunknak, egymásnak!

Az otthoni munkavégzés ideje alatt minden reggel járok egyet a faluban, ahol élek. Reggel nyolckor indulok a helyi ABC-be kenyérért, zöldségért, gyümölcsért. Szerencsés vagyok. Van maszkom, gumikesztyűm. A bolt előtt nagyjából tízen várakoznak, köztük sok idős ember, akiknek felajánlotta az önkormányzat, hogy segít a bevásárlásban.

Babakocsival, kisgyerekkel érkeznek azok a szülők, akik otthon nem tudták kire bízni a kicsit. Kesztyű, maszk senkin sincs. Az üzletbe egyszerre tíz ember mehet be, de nagyon lassan halad a sor. Negyven perc várakozás után jutok be. A vásárlókban nem sok tudatosságot észlelek. Bevásárlólista senkinél nincs, ugyanúgy komótosan járnak-kelnek, hosszan töprengenek, mit kéne venni. A húsos pultnál nyolcan várakoznak, egymás hegyén hátán. Egy méter távolságot senki nem tart. Minimum öt-tíz kiló húst tesz mindenki a kosarába. A pultos hölgy udvariasan figyelmeztet, jó lenne, ha másnak is maradna a friss készletből, ám ez nem hat meg sokakat.

A fiatal, törékeny pénztárosnőn nincs maszk, gumikesztyűben dolgozik. Mondja, hiába rendeltek, ígértek maszkot, nem kaptak, pedig naponta rengeteg ember fordul meg ott. Sokan készpénzzel fizetnek, főként az idősebbek.

Tíz perc alatt végzek, de mire kiérek, triplájára nő a kint várakozók száma. A gyógyszertár felé tartok, ahol most is viszonylag türelmesen várakoznak az emberek. Sok köztük a nyugdíjaskorú. Tegnap délután itt körülbelül egy órát vártam, mire kiváltottam anyu hiányzó gyógyszereit. Egyenként léphetnek be az emberek, tehát a türelemre nagy szükség van itt is.

A trafik felé ballagok. Itt is egy ember mehet csak be a vásárlótérbe. Mivel pillanatnyilag senki nem várakozik, benyitok. A kiszolgálót egy magas plexi fal választja el a vevőtől, egy kis ablakon át lehet fizetni. Ez így rendben van, állapítom meg magamban.

A szomszédos kisboltban két ember léphet be, amíg megveszi, amire szüksége van. Nincs tömeg, udvariasan, tempósan szolgálják ki a vásárlókat. Szájmaszk itt sincs a dolgozókon, hiszen égen-földön nem lehet hozzájutni. Kesztyűre és a szájuk elé húzott kendőre hagyatkoznak. A fagyasztóban akad hús, zöldség, a csemegepult feltöltve. Tisztítószerekből, zöldségből, gyümölcsből is van egyelőre.

Kinn a közmunkások szorgalmasan takarítanak. Sok gyerek van az utcán. Összeverődve nevetgélnek. Az önkormányzat vezetése időben kérte, hogy a diákok lehetőleg maradjanak otthon, ne bandázzanak, ez az üzenet láthatólag nem mindenkihez jutott el. Az időseket kérték, ne mozduljanak ki, mégis elindulnak. Egyelőre még szokják a szabályokat.