Fokozott figyelemre kérik az üzletláncokat Gyöngyösön

Kérik, hogy a korábbinál fokozottabb figyelmet fordítsanak a higiéniára, és gyakrabban fertőtlenítsék az üzleteket.

Ezt ne hagyja ki! Készüljön velünk a húsvétra: virslis fonat

– Hiesz György polgármester rendelkezése alapján meghatározatlan ideig továbbra is zárva maradnak Gyöngyösön az óvodák és a bölcsődék – jelentette be pénteki sajtótájékoztatóján Kévés Tamás alpolgármester. A városvezető a kijárási korlátozást bevezető, pénteken közzétett kormányrendelettel kapcsolatban hangsúlyozta: a korlátozás nem kijárási tilalmat jelent, tehát alapos indokkal továbbra is elhagyható a tartózkodási hely és a lakóhely.

– A jogszabályban foglaltak szerint a városban is érvényesíteni fogjuk, hogy az idősek és a fiatalok külön idősávban mehetnek boltba – mondta az alpolgármester kiemelve, a kijárási korlátozás a bevásárláson túl nem érinti a munkába járást, valamint a drogériák és a benzinkutak továbbra is nyitva tartanak.

A biztonság érdekében a városvezetés arra kérte a Gyöngyösön üzemelő, és nagy forgalmat lebonyolító üzletláncokat, bevásárlóközpontokat, hogy a korábbinál fokozottabb figyelmet fordítsanak a higiéniára, és gyakrabban fertőtlenítsék az üzleteket.

Kévés Tamás a koronavírus tesztelésére alkalmas készülékkel kapcsolatban elmondta, hogy habár a diagnosztizáló gép költségeit az önkormányzat finanszírozza, az elmúlt napokban több támogató felajánlás is érkezett a költségek csökkentésére. Ezt természetesen köszönettel fogadja a város. Az adományozásnak és a közérdekű adakozásnak megvannak a szabályai, ezeket betartva minden felajánlóval szerződést köt a város önkormányzata.