Folyamatosan alakulnak meg az új képviselő-testületek a Hatvani járásban is

A térség valamennyi településén érvényes és eredményes volt az október 13-i helyhatósági választás. Több helyen új polgármester vezeti az önkormányzatot.

A képviselő-testületek e napokban tartják alakuló ülésüket, a legtöbb helyen már megválasztották a bizottságok vezetőit és tagjait is. Ahol a korábbiakhoz képest csekély mértékben változott a felállás, ott alighanem zökkenőmentesen folytatódik a munka, de ahol jelentős volt az átalakulás, ott elképzelhetőek súrlódások.

Papírforma és meglepetések

Ahol csak egy jelölt indult a községvezetői székért, ott természetesen nem lehetett kérdéses az eredmény. A hatvani járásban két ilyen település van: Kerekharaszt és Csány. Előbbiben Szabó Ádám, utóbbiban Medve István folytathatja a munkát. A korábbi polgármesterek közül sikerrel szerepelt a mostani megmérettetés során is Horváth Richárd (Hatvan), Víg Zoltán (Lőrinci), Sipos Jánosné (Rózsaszentmárton), Juhász István (Apc), Laczkó Roland (Boldog), Maksa Mátyás (Ecséd), Besszer Andrásné (Nagykökényes) és Fekete László (Zagyvaszántó). Többségükben a papírformának megfelelő eredményt értek el. Utóbbiak közé sorolhatjuk a petőfibányai Juhász Pétert is, aki ugyan először mérette meg magát polgármesterjelöltként, de a településen élők szerint abszolút esélyesnek számított, s erre ráerősített az is, hogy elődje, Juhászné Barkóczy Éva visszavonult. Összességében három olyan önkormányzat van a térségben – Heréd, Hort és Szűcsi –, amelyekben a régi polgármesterrel szemben valamelyik kihívója sikerrel vette fel a küzdelmet.

Víg Zoltánon senki sem fog ki

Lőrinci polgármestere, Víg Zoltán a rendszerváltozás, 1990 óta tagja a képviselő-testületnek. Először 2002-ben választották polgármesterré, s bár minden ciklusban akadtak kihívói, rendszerint meggyőző fölénnyel nyerte a választásokat. Most, ötödször is így történt, aminek eredményeként immár ő a térség legrégebben hivatalban lévő településvezetője. Mint lapunknak elmondta, büszke rá, hogy 17 év után is kiérdemelte a bizalmat, s reméli, hogy a némiképp átalakult képviselő-testület is „jó irányba megy”.

Mi folyik itt Petőfibányán?

Az egykori bányásztelepülésen a várakozásoknak megfelelően Juhász Péter lett a leköszönő polgármester, Juhászné Barkóczy Éva utódja. Utóbbi képviselőként szerette volna kamatoztatni tapasztalatát, de nem jutott be a grémiumba.

A választást követő napokban fura hírek kaptak szárnyra a közösségi médiában. Sokan úgy értesültek, hogy Juhász Péter nem vállalja a megbízatást, sőt, ennél meredekebb információk is napvilágot láttak. „Mi folyik itt Petőfibányán?” tették fel egyre többen a már klasszikusnak számító kérdést, amivel mi is a polgármesterhez fordultunk. Juhász Péter közölte: egyetlen mondat sem igaz a híresztelésekből. Rendben megtörtént az átadás-átvétel, probléma nincs és nem is volt. Minden napját a munkahelyén tölti, javában tart az október 30-ai alakuló ülés előkészítése.

Heréd és Szűcsi: szintén új vezetők

Heréden Ilkó-Tóth András három százalékponttal előzte meg Kómár Józsefet, aki 2002 januárjában időközi választás eredményeként lett polgármester, s egészen mostanáig őrizte székét. Fiatal kihívója – aki most legyőzte őt – első gondolataival elődei, Temesvári József, Fazekas András és Kómár rendszerváltozás utáni tevékenységét méltatta, s közölte: a hivatalban kifüggesztette asztala mellé a programját, hogy mindennap a szeme előtt legyen, aminek a megvalósítása érdekében megválasztották. Szűcsiben az országos átlagon jócskán felüli, 64 százalékos volt a részvételi arány, s a független Hordósné Szalai Krisztina lett a polgármester, aki tíz százalékponttal győzte le a korábbi első embert, Berta Istvánt.