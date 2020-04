Folyamatosan érkeznek a lakossági panaszok a lőrinci kerékpárút miatt

Nem múlik el nap anélkül, hogy a polgármesteri hivatalba ne érkeznének panaszok a még mindig épülő kerékpárút kivitelezésével kapcsolatban. A város vezetője addig nem fizeti ki a beruházás teljes költségét, amíg meg nem történik a hiánypótlás.

Trehány munka. A kifejezést mind többen hangoztatják a településen, nemcsak a lakosság, hanem a városvezetés tagjai közül is. Az elégedetlenség a még át sem adott kerékpárút kivitelezését jellemzi; napról napra kerülnek felszínre olyan hibák, amik a későbbiekben még a mostaninál is bosszantóbbak lehetnek.

A legutóbbi rendellenességet a Petőfi-szobornál tapasztalhatták meg az arra járók. A létesítményt a mély ároktól elválasztó biztonsági korlátot a múlt héten csütörtökön szerelték fel, ám péntekre ismeretlenek már ki is döntötték. És bár a vandalizmus jelei egyértelműnek tűntek, az is bizonyossá vált, hogy a rongálóknak nem volt szükségük különösebb erőfeszítésre, hiszen a szükségesnél láthatóan gyengébb tartócsavarokat olyan betonalapba helyezték el, amely porladt, az elemek önsúlyát sem tartotta volna meg sokáig. Felismerte ezt az alvállalkozó is, így a korlátot hétfő reggelre le is szerelték.

Ez azonban csak az egyik hiányossága a kisváros főútján, Selypről a Szabadság térig tartó, azaz több mint három kilométer hosszúságú beruházásnak. A panaszok a munka elkezdésétől egyre sűrűbbek. Van, ahol a gyeprács elhelyezése kifogásolható, máshol flexszel egyengették a kocsibeállók záróelemeit – amiket, mint megírtuk, sok helyen elhelyezésük után nyomban el is kellett távolítani –, megint máshol a közlekedési táblák elhelyezését érte kritika. Újabban már az ároktakarók hiányáról és a járófelület minőségét érintő hibákról is kaptunk lakossági fotókat, és akkor arról még nem is beszéltünk, hogy a munkálatok során hatszor törték el a közelben húzódó gázvezetéket, aminek következtében minden alkalommal órákon át szünetelt a szolgáltatás…

A régi, több mint húszesztendős kerékpárút teljes felújítását saját erőből, tavaly kezdte el az önkormányzat. A 292 milliós beruházás ­költségeire hitelt vettek fel, s úgy számoltak, hogy az őszi helyhatósági választásra, de legkésőbb 2019 decemberére át is adhatják a létesítményt. Idő közben már látni lehetett, hogy valami nem működik rendesen: a kívülállók számára esetlegesnek, átgondolatlannak tűnt a kivitelezés, döcögősnek a munka, így aztán nem is érte váratlanul az illetékeseket, amikor a vállalkozó a határidő meghosszabbítását kérte a képviselő-testülettől. Ennek eleget téve, előbb március 31-éig, majd április 30-áig adott haladékot az önkormányzat vezetése.

Víg Zoltán polgármesterrel beszélgetve nyilvánvalóvá vált, hogy a város első emberét is bosszantják a történtek. Ő is folyamatosan szembesül a kritikákkal, de – mint fogalmazott – minden a műszaki ellenőrön múlik. Ha utóbbi a szakhatóságok véleményére támaszkodva átadhatónak ­ítéli meg a beruházást, akkor azt át kell venni. Az önkormányzat annyit tehet, hogy megrendelőként hiánypótlásra szólítja fel a kivitelezőt. A városvezető azt is közölte, hogy eddig a költségek 75 százalékát fizették ki, a fennmaradó részt viszont csak akkor utalják át, ha a hiányosságokat orvosolják.