Folytatják az előjegyzett műtéteket a Heves megyei kórházakban

Ismét fogadják a betegeket a szakrendelések megyénk kórházaiban, s a gyógyintézmények újra végeznek ütemezett műtéteket is. Mindemellett továbbra is fokozottan figyelnek a járványügyi előírások betartására.

Elindultak a szakrendelések az egri Markhot Ferenc Kórházban is – tájékoztatott Szegedi Erzsébet sajtóreferens. A korábban kapott előjegyzési időpontokat törölték, a betegeknek újat kell kérniük, ezt kizárólag a kartonozó felhívásával tehetik meg, de ez a szabály természetesen nem vonatkozik a sürgős esetek ellátására.

A kartonozó ad tehát időpontot arra, hogy a beteg mikor hívhatja az adott szakrendelést. Ekkor orvossal lehet konzultálni, s a szakorvos dönt a kivizsgálás szükségességéről.

A radiológiai vizsgálatokra és a fekvőbeteg osztályokra felvételre érkezők a Knézich Károly utcai főbejáratnál jelentkezhetnek. A CT és az MR vizsgálatok és a mammográfia időpontjairól értesítik a betegeket, telefonon egyeztetnek velük.

Azokat, akiknek a járvány előtt már volt műtéti időpontjuk, a szakterületek munkatársai ugyancsak felhívják, és megbeszélik az új időpontot. A sürgős laborvizsgálatokat a korábbi rend szerint végzik el, hogy azok mikor történjenek, azt az adott szakrendelésen határozzák meg, a páciensek erről telefonon kapnak információt.

Hétfőtől az összes szakrendelés újra fogadja a betegeket a gyöngyösi Bugát Pál Kórházban, kivéve a fizikoterápiás ellátást, mivel annak helyén gasztroenterológiai labor működik – adta hírül az intézmény.

Óránként összesen – a sürgős konzíliumokat is beleértve – négy beteget láthat el egy-egy szakrendelés, a pácienseket előzetes telefonos bejelentkezés alapján fogadják. A szakrendelőben egyszerre két beteg lehet csak jelen. Az intézményi labor vérvételi helysége visszaköltözik az eredeti helyére. Ez a várandósok védelmében továbbra is az első emeleti 124-es rendelőben történik az eddigi menetrend szerint. A többi vérvételt pedig 7 és 10 óra között tartják. További ütemezett beavatkozások indulhatnak újra: ez érinti a gasztroenterológiát és az egynapos sebészetet is.

Felszabadíthatják immár a korábbi készenléti ágyak egyharmadát az aktív ellátás számára illetve a hétfőtől kezdődő kúraszerű ellátások elvégzésére, közölték. Így a belgyógyászati osztály nyugati része és a gasztroenterológia június elsejétől teljes kapacitással újraindul. A sürgősségi betegellátó osztály mindkét része tovább működik, mégpedig a szükséges védelmi és szervezési intézkedések mellett. Az intézmény kéri a lakosság türelmét, együttműködését, ha az intézményt hosszadalmas telefonon elérni. Megoldás lehet, ha közvetlenül a szakrendelés megadott mellékét hívják.

Zelnik Krisztina, a hatvani Albert Schweitzer minőségirányítási és pályázati irodavezetője arról tájékoztatott, hogy az intézményben május 5-étől folyamatosan elindultak a járóbeteg szakellátások. Így a magas kockázati csoportba soroltak is, mostanra pedig az intézményben valamennyi szakorvosi terület fogadja a pácienseket. Az előírásokat figyelembe véve továbbra is előnyben részesítik a telefonos konzultációt. Lehetőséget biztosítanak a személyes megjelenésre is a járványügyi szabályok betartásával. A járóbeteg szakrendelések mellett újra elvégzik az ütemezett műtéteket, működik az egynapos sebészet és a kúraszerű ellátás is a Zagyva-parti városban.

Fertőtlenítés és szájmaszk

Sürgős beutalóval vagy előjegyzett időpontra saját maszkban érkező betegek az egri rendelőintézet főbejáratánál lévő triázs ponton keresztül, kézfertőtlenítés, kikérdezés, kérdőív kitöltése után jutnak el a szakrendelésekre. A sürgősségi osztály páciensei szájmaszkot kapnak, azonnali lázmérésük, kézfertőtlenítésük is megtörténik ott. A sürgősségire a pácienseket egy személy kísérheti.

Gyöngyösön is kérik a betegeket, hogy tartsák az időpontokat, a vizsgálat előtt legalább tíz perccel, maszkban jöjjenek a szakrendelő főbejáratához. Ott lázmérés, kézfertőtlenítés és a kérdőív kitöltése után a megfelelő szakorvoshoz irányítják őket. A hatvani beléptető pontokon is kötelező ellenőrzésen esnek át a betegek, kikérdezik őket, és maszkot is kötelező viselniük.