Folytatódnak a földmunkák a 25-ös főút mentén Szarvaskőben

Folytatódik a szennyvízhálózat kiépítése Szarvaskőben. Szabóné Balla Marianna, a település polgármestere elmondta, hogy a munkák a 25-ös főút mentén zajlanak, így óvatosságra inti az autósokat. Lassulhat a forgalom a munkagépek jelenléte miatt.

Ahogyan arról korábban beszámoltunk 300 millió forintos támogatást kapott a település a szennyvízhálózat kiépítésére még 2019-ben, a munkálatokat csak ezután tudták elkezdeni. Évtizedes problémát szüntetnek meg ezzel a fejlesztéssel.

– Amikor a képviselő-testület elkezdte a munkáját, ezt tartotta szem előtt. Most bejelenthetem, hogy lezárult a közbeszerzési eljárás a szennyvíz hálózat kiépítésére, hamarosan elkezdődhet a munka. Már tudjuk, hogy közel ötven millió forinttal növekedtek meg a költségek, de azt is örömmel tudathatom, hogy ezt az önkormányzat átvállalja, mert végignéztük a gazdálkodásunkat, így nyílt erre lehetőség – jelentette be az örömhírt Szabóné Balla Marianna 2019. szeptemberében.

Az építkezés nem zajlott problémamentesen: egy második világháborús aknagránátot is találtak még márciusban, ami nagy riadalmat keltett, de a tűzszerészek az értesítést követően egy órán belül elszállították azt a helyszínről.

Ajánlókép: illusztráció Fotó: Albert Péter