Folytatódnak az útfelújítások, nemsokára kész a bölcsőde is Ostoroson

A helybeli lakosok kényelmét szolgáló beruházások várhatók az idén a településen.

Egy egészen új kültéri kondiparkkal gazdagodhat idén a település, ezen felül szeretnék fejleszteni a Hősök parkja környezetét is – tudtuk meg Böjt Lászlótól. A polgármester hozzátette, útfelújítást is terveznek, mivel fontosnak tarják útjaik folyamatos karbantartását.

– Két kisebb pályázat elbírálására várunk, az egyik egy kültéri fitneszpark kialakítását tenné lehetővé a Tópart lakóparkban, a másik keretében pedig a Hősök parkját szeretnénk megszépíteni, egy szép, parkosított közösségi teret kialakítani. A két projekt tízmillió forintot meghaladó beruházás lenne. Ráadásul, ha a fitneszpark zöld utat kap, önerőből egy játszóteret is szeretnénk építeni mellé, mert sok a kisgyermekes család a térségben, ezért arra is nagy szükség lenne – fejtette ki a településvezető.

Aláhúzta továbbá, pályáznak útfelújításra is, de önerőből is fordítanak a ­belterületi utak karbantartására. Tavaly már rendbe tették a Deák Ferenc és az Ady Endre utcát, valamint a Rózsa utca végét is, idén is szeretnének legalább egy utcát felújítani, akár önerőből is.

Hamarosan átadják az új bölcsit

A településen tavaly kezdődött el a Kossuth és a Hunyadi utcák sarkán található épület felújítása, amely a jövőben nyolc gyermek befogadására alkalmas bölcsődeként funkcionál majd. Még januárban tartani fognak egy lakossági fórumot, amelyen tájékoztatják a részletekről a helyieket.

