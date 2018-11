Folytonos a küzdelem az erdei vadak ellen Sirokban

Az észak-hevesi térségben évek óta gond, hogy az erdős részekről egyre bátrabban sétálnak be a vadak a falvakba, ahol vidáman lakmároznak a közterületeken, rengeteg kárt okozva.

Az előző években is vidáman lakmároztak az erdőből érkező nagyvadak a község közterületein, s egyre otthonosabban érzik magukat. Tuza Gábor polgármester, aki a helyi polgárőrség tagja is, gyakran teljesít önkéntes szolgálatot éjszakánként is. Meséli, hogy ilyenkor figyelemmel kíséri a köztéri kamerák rögzítette történéseket is. Így történt, hogy két napja arra lett figyelmes, éjfél után pár perccel négy szarvasbika és négy szarvastehén sétált be a lakótelep játszóterére és ott békésen legelésztek hajnali fél négyig. Állítása szerint ez gyakori jelenség a településen, éppen ezért minden lehetséges eszközzel igyekeznek elriasztani a vadakat.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Tavaly és idén felhívással fordult a lakossághoz, hogy lehetőség szerint ne tegyenek ki a szabadba semmilyen gyümölcsöt, takarmányfélét, ami csa­létekül szolgál az állatoknak.

Megpróbálkoztak egy napelemmel működő, speciális hangriasztó készülékkel is, ám ez sem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Borús időben a napelem nem elég erős a feltöltéshez, az akkumulátor nem elég a négy hangszóró tartós üzemeltetéséhez.

A hanghatás hidegen hagyta a szarvasokat, mivel nyugodtan sétáltak tőle pár tíz méterre. A próbaüzem után, miután nem vált be, a forgalmazó szó nélkül visszavitette, azzal, hogy küld majd továbbfejlesztett változatot.

A község első embere a helyi vadásztársasággal és az Egererdő Zrt. munkatársaival rendszeresen egyeztet a megoldásról. Ők ajánlották a szagriasztást, de ez sem tántorította el az állatokat a kéretlen látogatástól. A vadászok szerint idén oly bőséges makktermés volt az erdőkben, hogy a szarvasok, őzek, vaddisznók kedvükre csemegézhettek, ám a faluban gondot okoz, hogy több száz díszcserje, az ápolt füves részek változatlanul csábító táplálékok számukra.

Új eszközökként a bokrokat becsomagolták racherzsákokkal, a fák törzsét lemeszelték. Az óvoda és a bölcsőde udvarának határára három méter kerítést emeltek, ám az egész falut körbekeríteni lehetetlen.

Megérkezett az a három élőcsapda is, amelyek rókák, nyestek, kóbor ebek befogására alkalmasak. Ez nem tesz kárt az állatokban, s ha rájuk csapódik a retesz, másnap a kiszabadításuk után visszaengedik őket a távolabbi erdős részeken. A kóbor kutyákat az állatvédelmi törvény szabályai szerint tartják, remélve, hogy gazdáik jelentkeznek értük.

A csapdákat a lakosság is igénybe veheti az önkormányzattól átvételi elismervény ellenében, azzal, hogy szabályszerűen használják azokat.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS