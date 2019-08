Fontos a környezettudatosság, nem szórhatjuk el a lomokat

Aki ügyel a környezetére, a háztartásából kikerülő szemetet igyekszik elkülönítve kukába rakni. Sajnos nem tesz mindenki így, ezért például Egerben is akad olyan gyűjtősziget, ahol gyakran lomok tornyosulnak. Megoldott-e a szelektív gyűjtés, és jól használjuk-e azt? – erről is érdeklődtünk az egri hulladékgazdálkodási cégnél.

Már nem csak a zöld gondolat megszállott hívei válogatják szét a házban és kertben „termelt” hulladékot. A sárga kukák egyre több házban jelennek meg. Ugyanakkor épp a szelektív gyűjtés bevezetésekor létrehozott úgynevezett szigetek csúfoskodnak leginkább: a Lajosvárosban például rendszerint ruhahalmokat, üvegek tömkelegét hordják oda, sőt, legutóbb már üres vécécsészét is kerülgethettek a környéken élők.

Vajon a felelőtlenség vagy a tájékozatlanság ennek az oka? – erről is kérdeztük az Egri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-t.

– Sajnos nem egyedi a probléma. A szigetek ürítése folyamatos, de ennek ellenére tapasztalható ilyen eset. Az Egerben bevezetett és teljeskörűen elérhető házhoz menő szelektív gyűjtés miatt a gyűjtőszigetek létjogosultsága megszűnt. Több problémás helyszínről már elszállítottuk a gyűjtőszigetet, melyet kizárólag az önkormányzat jóváhagyásával tehetünk meg. Terveink között szerepel a megmaradtak közül több megszüntetése a leírt problémák miatt – tájékoztatott a cég.

Nyilvántartásuk szerint az említett lajosvárosi lakóterületen élők 70 százaléka veszi igénybe a szelektív gyűjtési rendszerüket, emellett a Homok utcai hulladékudvarban is adnak le lomokat, fölös tárgyakat.

Tapasztalataik szerint az egriek egyre szélesebb köre él a házhoz menő szelektív gyűjtés ingyenes lehetőségével. Az emelkedő tendencia a számokból is egyértelműen látszik. Az idei második negyedévben az egri ingatlanhasználóktól közel 400 tonna csomagolási hulladékot gyűjtöttek be, a tavalyi hasonló időszakhoz viszonyítva ez 10 százalékos emelkedést jelent, a két évvel ezelőtti adatokhoz képest pedig 40 százalékos növekedést. A városban élők környezettudatosságában is komoly fejlődés figyelhető meg – közölte a cég – ez látszik a mennyiségen túl a hulladék összetételében és tisztaságában egyaránt.

A sárga kukákkal egyre több család ismerkedett már meg. Vajon a gyűjtőket helyesen használják-e az emberek?

– A tapasztalataink vegyesek. A fejlődési irány jó, de még mindig van hová fejlődni. Ehhez minél korábban el kell kezdeni tudatosítani a hulladék kezelésének fontosságát minden fórumon, intézményben. Sokan például egy nagyobb otthoni lomtalanítás után elvárják, és természetesnek érzik, hogy az általuk kipakolt kommunális vagy akár veszélyes anyagot is tartalmazó hulladékát ingyenesen elhozza az adott közszolgáltató. Ugyanakkor nem érzik a saját felelősségüket, és nem tanúsítanak tudatos magatartást, ha a hulladék gondos kezeléséről van szó, holott azt a törvény is előírja. Az általunk nyújtott szolgáltatásokból is látszik, hogy több lehetőség közül is választhat, aki felesleges, többlet-szelektív- vagy akár lomhulladékkal rendelkezik. A lakossági hulladékudvarokba való beszállítás lehetősége is adott. Hogy javuljon a helyzet, annak érdekében igyekszünk számos csatornán sok-sok információt eljuttatni a lakossághoz – nyilatkozta lapunknak a Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. szakembere.

A szolgáltatás sikere érdekében nem árt, ha tartjuk magunkat a szabályokhoz. Jó tudni, hogy a szelektív módon használt kukákba többféle hulladékot tehetünk vegyesen, mivel azokat még szétválogatják, így bátran belerakhatjuk a vegyes papírt, újságot, könyvet, fölös szórólapokat, de ezeket csak összekötözve is kirakhatjuk. Mehet bele ezenkívül műanyaghulladék, például a nyaranta tömegével kiürült PET-palack és üdítősdoboz, még az öblítősflakon is.

Kéthetente rendszeresen ürítik ki a szelektív gyűjtésre tartott kukákat, hogy ­hová mikor érkezik az autó, annak menetrendjét a nonprofit cég honlapján (www.egrihulladek.hu ) is követhetjük.

Sárga kukához ingyen juthatnak azok, akiknek már van érvényes közszolgáltatási szerződésük. Akinek a már meglévő sárga edényzeten túl többlet-­szelektívhulladéka keletkezik, azt bármilyen átlátszó zsákban kihelyezheti. Díjtalanul igényelhet emellett sárga zsákot is az ügyfélszolgálaton, illetve a kukásjáraton dolgozóktól – tájékoztatta lapunkat a társaság.