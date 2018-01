Fontos döntés: a kórházba költözhet a mentőállomás

A napokban számos olyan döntés született a hatvani Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet fejlesztéséről, amelyek a betegek komfortér­zetét szolgálják.

Az elmúlt év végén újabb fontos döntések születtek az Albert Schweitzer kórház fejlesztésére vonatkozóan. A kórházba költözik a mentőállomás, továbbá az összes liftet felújítják.

Hosszas tárgyalások a bejelentés előtt

Zelnik Krisztina, a gyógyintézmény sajtókapcsolatokért felelős munkatársa elmondta: Szabó Zsolt államtitkár, a térség országgyűlési képviselője és dr. Stankovics Éva, a kórház főigazgatója 2017-ben személyes egyeztetéseket folytattak dr. Ónodi Szűcs Zoltán egészségügyért felelős államtitkárral, valamint Csató Gáborral, az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) főigazgatójával a térség egészségügyi ­vonatkozású kérdéseiről, a továbblépés lehetőségeiről­. A tárgyalások érintették a kórházi liftek felújítását, illetve a hatvani mentőállomás kórház területére történő beköltöztetését is. Ennek eredményeként az elmúlt év végén több kedvező döntés született. A felvonók korszerűsítésére az Emberi Erőforrások Minisztériuma 77 millió forintot biztosít, a mentőállomásra pedig egy kormánydöntés értelmében – amely már a Magyar Közlönyben is megjelent – kerül sor.

A területet és a terveket a kórház biztosítja

A mentőállomás építésére korábban konzorciumi megállapodást kötött a kórház az Országos Mentőszolgálattal, ugyanis a területet és a terveket a kórház biztosítja. Már az engedélyezési tervek is elkészültek. Mint megtudtuk, a december­ 28-i Magyar Közlönyben foglaltak szerint elkezdődhet a mentőállomás beköltöztetésének az előkészí­tése. A szolgálat Újhatvan széléről a kórházban kialakítandó vadonatúj bázisra költözik majd, s a kormány az előkészítést 15 és fél millió forinttal támogatja. Dr. Stankovics Éva főigazgató közlése szerint intézményük biztosítja a háromállásos állomás zöldmezős létesítéséhez szükséges területet.

Úgy tudjuk, az államtitkár lobbizta ki

A lobbizásban kulcsszerepe volt Szabó Zsolt országgyűlési képviselőnek, csakúgy, mint a felvonók korszerűsítését célzó támogatás odaítélésében. Utóbbi beruházás eredményeként mind a betegek, mind a látogatók, mind pedig a munkatársak számára kényelmesebbé válik a közlekedés a gyógyintézmény főépületében, s mindez biztonságosabbá teszi a betegellátást és a szakmai munkát. A négy lift felújítására az úgynevezett év végi maradványpénzből különítették el a szükséges összeget. A felújításra a szükséges közbeszerzés lezárultát követően, várhatóan tavaszig sor kerül.

Könnyebbé válik a betegszállítás

A két nagyobb, teherszállításra is alkalmas személyszállító lift 1992-ben készült, s az új előírások alapján a teherbírásukat 1650 ­kilogrammra kell növelni. A felújítás másik oka, hogy az elmúlt időszakban csak a legszükségesebb karbantartási munkálatokat végezték el a berendezéseken, így számítani lehetett a meghibásodásukkal is. A javítás évente több millió forintba került, s a további meghibásodás már a betegellátást is veszélyeztetné, mivel kizárólag ezek a nagy személy- és teherfelvonók alkalmasak a betegek és a hordágyak szállítására, valamint a műtők gyors elérésére. Ezek mellett felújítják a két kisebb, személyzeti liftet is.

Defibrillátort vásárol a város

Elővételben minden jegy elkelt a január 6-án, szombaton megtartandó hagyományos városi­ komolyzenei hangversenyre. Ez azért fontos, mert a rendezvény a korábbiaktól eltérően nem ingyenes. Ezer forintba­ került egy belépő, s a pénzt jótékonysági célra fordítják majd: életmentő készüléket szeretnének belőle vásárolni. Lestyán Balázs alpolgármester elmondta: 250 ezer forint gyűlt össze, s ezt az összeget az uszodában elhelyezendő defibrillátor beszerzésére fordítják. A berendezés csaknem félmilliói forintba kerül, a különbözetet a városi költségvetésből pótolják.

Az alpolgármester közölte azt is, hogy a helyi közintézményekben ez lesz az első ilyen készülék. Szeptembertől júniusig­ az uszodában üzemel majd, nyáron pedig a strandon állítják fel, mivel ezek a leginkább veszélyeztetett területek.