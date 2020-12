Fontos fejlesztések értek révbe Szarvaskőben

Szabóné Balla Marianna büszkén mutatta portálunknak az elmúlt évek, hónapok eredményeit. A fejlődés útjára lépett településen megújult a könyvtár, a polgármesteri hivatal és az orvosi rendelő épülete, s a szennyvízberuházás műszaki átadása is lezajlott.

– A helyiek régi, s érthető vágya, hogy megoldódjon a szennyvízelvezetés. Nos, a kivitelezés a végéhez érkezett, ma megtörtént a műszaki átvétel – mondta lapunknak csütörtök délelőtt Szabóné Balla Marianna polgármester asszony. A bükkaljai falu Magyarország egyik legszebb fekvésű települése, ám ez mégsem volt mindig áldás az itt élőknek. A csatornázottság hiánya és az időjárási viszonyok többször eredményezték már azt, hogy a családi házak aknái megteltek, s volt, hogy tartalmuk az utcákra szivárgott. Napokig nem tudtak rendesen mosni, tisztálkodni ezeknél a házaknál. Pénze ugyan nem volt az önkormányzatnak a csatornázásra, a polgármester asszony viszont folyamatosan kereste annak lehetőségét, hogy megvalósuljon a fejlesztés. Tavaly áprilisban aztán Nyitrai Zsolt, Eger és térsége országgyűlési képviselője bejelentette, hogy Magyarország kormánya 300 millió forinttal támogatja a szennyvízhálózat kiépítésében Szarvaskő községet.

– A kivitelezés rendben, bár néha embert és gépet próbálóan zajlott. Még az év végi határidő előtt befejeződött, némi dokumentáció maradt hátra. Nem tudhattuk, mit találunk a föld alatt, s akadt meglepetés bőven. Volt olyan, hogy a kivitelező egy nap alatt egy métert haladt a sziklás talajban. S olyan is, hogy bombát találtak a munkálatok során – emlékeztetett Szabóné Balla Marianna.

Egyszerre több projekt munkálatai érték el azt a fázist, ami jókora felfordulással és lámpás forgalomirányítással is járt.

– A csatornázáson kívül most ősszel zajlott a templomunk lépcsőjének, az orvosi rendelőnek, a könyvtárnak és a polgármesteri hivatalnak a felújítása is. Mindezt pályázatokból sikerült megvalósítani, a kegyhely festését pedig a tulajdonos egyházmegye finanszírozta. A hivatal és az orvosi rendelő energetikai korszerűsítése 51 millió forintból mintegy fél évig tartott, a lépcsősor – melyhez közel 13 millió forint belügyminisztériumi támogatást is elnyertünk – is közel öt hónapig épült. Szeretnék köszönetet mondani a helyieknek és látogatóinknak is a türelmükért és megértésükért – fogalmazott a polgármester.

A falu vezetője már nyugdíjas, de munkatempója meghazudtolja korát. Most, hogy ennyi projekt révbe ért, az utak következhetnek.

– Célom, hogy komfortosabban, biztonságos utakon közlekedhessünk. Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztési pályázat révén közel 17 millió forintból valósulhat meg a Borsodi rész csapadékvíz-elvezetése és útfelújítása – közölte Szabóné Balla Marianna. Hamarosan pedig öt hektár erdőt telepítenek, ami majd jó néhány év múlva válik a falu hasznára.