„Fontos lépéseket tettünk a munkaalapú világ felé”

Horváth ­László a rendszerváltás óta aktív politikai formálója a megyei közéletnek. A gyöngyösi választókerület országgyűlési képviselőjét arra kértük, vonjunk mérleget az elmúlt évek eredményeiről, s beszéljünk a jövő kilátásairól is.

– Idestova huszonnyolc éve aktív szereplője a megyei közéletnek, az elmúlt négy évben pedig a gyöngyösi választókerületnek. Melyik ciklusát tartja a legeredményesebbnek, és miért?

– Egyértelműen az elmúlt éveket. A választókerületek átalakulásával új kihívásokkal szembesültem, hiszen immár 56 település és közel nyolcvanezer választópolgár érdekeit szem előtt tartva láttam munkához. Nem kis feladat ez, mivel a választókerület térségei nagyban különböznek, mind gazdasági, mind infrastrukturális adottságok tekintetében. Más a problématérkép Gyöngyös környékén, mint a választókerület más járásaiban. A legfőbb prioritások azonban mindenütt ugyanazok. Munkához, jobb élethez segíteni a családokat, biztonságot teremteni számukra, az oktatás és az egészségügy területén a korhoz igazodó szolgáltatásokat nyújtani az embereknek, s a közlekedés feltételeinek javításával bekapcsolni a hátrányosabb helyzetű régiót az ország vérkeringésébe.

– Vegyük sorra, mit sikerült megvalósítani a fenti célokból!

– Kezdjük a munkaerőpiac kérdésével. Ehhez érdemes visszatekintenünk a 2010-es adatokra, amikor az észak-hevesi térségben meghaladta a húsz százalékot a munka nélkül, többnyire segélyekből élők száma. Ez a szám mára minimálisra csökkent, sőt Gyöngyös környékén napjainkban az egyik legnagyobb gond a képzett munkaerő hiánya. Ebben a térségben több ezer új munkahelyet teremtettek a vállalkozások. A Procter and ­Gamble új gyára, a B. Braun bővítése, az épülő visontai búzafeldolgozó üzem említhető meg, de biztosak a munkahelyek a Mátrai Erőműben és a körülötte kiépült ipari parkban is, ahol közel kilencezer ember dolgozik. Ezeknek az ipari létesítményeknek a térségen is túlmutató hatásuk van, hiszen egyre több ­észak-hevesi településről is itt találnak munkát az emberek. A térségi hatás fordítottan is igaz, az Apollo munkaerőigénye az egész gyöngyösi térségben érezhető. Sirokban a ­Mátra Metál és a RUAG is folyamatosan bővít, jól példázva, hogy nem csak a nagyvállalkozások prosperálnak.

Horváth László: Minimálisra csökkent a munka nélkül, segélyekből élők száma a térségben Fotó: Czímer Tamás

– Az alacsony képzettségű emberek miként vezethetők vissza a munkaerőpiacra?

– Ez továbbra is az egyik legnagyobb kihívás és fe­ladat. Az első lépéseket megtettük az elmúlt években, hiszen segély helyett munkát adtunk, a gyermekek is azt látják mindennap, hogy a szülők munkába indulnak. A közfoglalkoztatás jótékony hatással volt e réteg munkába állítására, aktivizálására, s a képzéseknek köszönhetően közülük sokan már a ­piaci szektort erősítik. Jó példa erre, hogy Vécsen mára szinte alig alkalmaznak közmunkást, mivel nagyon sokan találtak jövedelmezőbb állást a környékbeli üzemekben. A képzetlen rétegeknek továbbra is képzéssel kell segíteni, hogy követhessék társaik példáját. Úgy gondolom, hogy az északi és a déli térség adottságai közti egyenlőtlenséget az ­infrastruktúra fejlesztésével tudjuk feloldani. Gondolok itt az Ózd-Bátonyterenye közötti gyorsforgalmiút-fejlesztésre, amelyről kormányhatározat született. A 3. számú főút 25 kilométeres szakaszának felújítása is javítja a közlekedési adottságokat, de a ­gyöngyösi nyugati-elkerülő út megépítéséről született döntés is komoly jelentőséggel bír. Ez gazdasági és idegenforgalmi szempontból is fontos. Ha már a munkahelyteremtésről beszélünk, szólnunk kell arról is, hogy hamarosan kormány elé kerül a Mátra-Bükk kiemelt turisztikai fejlesztési térséggé nyilvánítása, amely újabb forrásokat és lehetőségeket nyithat meg a térség számára.

– Néhány éve szinte napi téma volt a sajtóban a romló közbiztonság. Mi a helyzet jelenleg?

– Élni, gyarapodni, fejlődni csak biztonságban, békében lehet. Azt mondhatom, hogy ezen a téren is léptünk előre. Ez köszönhető egyrészt a közfoglalkoztatásnak, másrészt annak a kormányzati szándéknak, hogy igyekeztünk mindenütt megerősíteni a rendőrséget, mind felszereltségben, mind állománybővítésben. A számok magukért beszélnek, Tarnaleleszen például 2010 óta 54 százalékkal csökkent a bűncselekmények száma. A térségben élő családok mára nemcsak nagyobb biztonságban élhetnek, hanem a számos kormányzati intézkedésnek köszönhetően – gyermekeknek ingyenes étkeztetés, ingyenes tankönyv, kötelező óvodáztatás, bölcsődék építése, bővítése, családi adókedvezmények, fiatal családalapítók támogatása – a gyarapodás jeleit is érzékelhetik.

– Milyen eszközökkel próbálják megállítani az elmúlt évekre jellemző elvándorlási folyamatot?

– Évtizedek óta szembesülünk a ténnyel: a megye lakosságának nagy része idős. A fiatalokat csak úgy tudjuk maradásra bírni, ha értelmes, jövedelmező munkát biztosítunk számukra. Ebben segítenek az egyetemeinken elindított duális képzések, amelyek a helyi vállalkozások igényeihez igazítják a képzési struktúrát. Az egészségügyre, ezen belül a gyöngyösi kórház fejlesztésére érkezett közel hárommilliárd forint, az orvosi rendelők, egészségházak korszerűsítése, a sokoldalú családtámogatási rendszer, a gyermekvédelmi jelzőrendszer javítása mind azt a célt szolgálják, hogy az itt élők helyben találjanak perspektívát. S ha már az utakról beszélünk, említsük meg azt is, hogy idén számos útszakasz megújul, ami a munkába járók, a családok számára élhetőbbé, kényelmesebbé teszik a térséget, csakúgy, mint a települési iskolák, óvodák, bölcsődék felújítása és újak építése.