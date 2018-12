Forgó János: Jól teljesített az idén a városgondozás csapata

Bár a rengeteg felújítás, rekonstrukció miatt Egerben idén nem volt egyszerű közlekedni, ám abban a legtöbben egyetértenek, hogy a közterületek tiszták, ápoltak, virágosak. Forgó Jánost, a Városgondozás Eger Kft. ügyvezető igazgatóját kértük év végi összegzésre.

– A lakossági visszajelzések szerint idén minden korábbinál nagyobb rend uralkodott a megyeszékhely közterületein, évszaktól függetlenül. Ön hogyan értékeli az esztendőt?

– Nagyon örülök, ha a Heolhoz is ilyen észrevételek érkeztek. Fontosnak és lényegesnek tartom, hogy a dolgozóink minőségi munkát végezzenek a közterületeken. A város tisztasága, rendezettsége alapján ítéli meg a közvélemény a munkánkat. Ha visszatekintünk erre az évre, két területen mindenképp léptünk előre. Sikerült hatékonyabban megszervezni a közterületek takarítását. A belváros kiemelt terület, itt a napi 12 órás közterületi jelenléttel, plusz a hétvégi és ünnepnapi megerősített ügyeleti rendszerrel tudtunk előrelépni. Eger a hazai turizmus egyik leglátogatottabb fellegvára, és a vendégek elsősorban a belváros nevezetességeit keresik fel. Erre koncentráltan figyelnünk kell. Egy négynapos hosszú hétvégén összesen közel hatvan ember dolgozik azon – napi 12 órában –, hogy Egerben rend és tisztaság legyen. Ilyenkor 15–20 ezer turista is megfordul városunkban. Ez folyamatosan nagy kihívás, és mi igyekszünk megfelelni ennek. A másik fontos döntésünk volt, hogy a lakosságot közelebb hozzuk cégünkhöz. Ezért egy közösségi oldalon naponta közöljük, hogy a város mely területein, milyen munkákat végzünk. Kedvelik a lakosok ezt a kezdeményezésünket, sokszor megköszönik a munkánkat, de közlik az észrevételeiket is. Felhívják a figyelmünket az esetleges problémákra, amikre igyekszünk gyorsan reagálni. Az évet sikeresnek értékelem, hiszen Eger idén is számos elismerést kapott a különféle internetszavazásokon. A Virágos Magyarország versenyben az 50 ezer fölötti városok kategóriájában első helyezést ért el, illetve az Év turisztikai települése szavazáson a második helyet szerezte meg. Ezekben az eredményekben a Városgondozás Eger Kft. munkája is benne van, hiszen egy szemetes, gondozatlan városra nem szavaznának.

– Az eredményekhez jól összeszokott csapatmunka kell. Jelenleg hány ember, milyen szervezetben végzi a feladatokat?

– Száztízen dolgoznak a cégünk kötelékében. A parkfenntartási és városüzemeltetési üzemegységeinket kiegészíti a gépjárműjavító bázisunk. Tevékenységünket az önkormányzattal kötött városüzemeltetési keretszerződés alapján végezzük. Az elmúlt időszakban a cégnél jelentős változások voltak a személyi állományban, de jelenleg egy összeszokott, szakmailag megbízható, bizonyítani akaró csapattal dolgozhatok.

– Közeledik a kritikus évszak a város életében, a tél. Milyen eszközparkkal rendelkeznek, miként készültek fel a jeges, havas napokra?

– Társaságunk felkészült az idei télre – a hóra is –, és minden korábbinál több gépjármű áll készenlétben a síkosságmentesítéshez, valamint a hóeltakarításhoz. Öt nagy tolólappal, szóróberendezéssel felszerelt kocsival, kilenc kisebbel rendelkezünk, ezekkel a szűkebb utcákat, járdákat tudjuk kezelni, még nyolc kézi hómarónk is van. A belvárosban kalcium-klorid-oldatot használunk. A hóügyeleti rendszer november 15-től 2019. március 15-ig él, egy órán belül kellő számú gépjármű indulhat el. Persze, még ilyen készültség mellett sem tudunk minden utcában egyszerre ott lenni. A mentők, a tűzoltók, a városi buszjáratok útvonala, s a kritikus útszakaszok előnyt élveznek.

– Csodálatos a díszvilágítás a városban. Ki vesz részt a tervezésben, a megvalósításban?

– A karácsonyi díszkivilágítás felszerelését már október közepén elkezdtük. A városüzemeltetési üzemegységünk dolgozói előre megtervezett menetrend szerint, a belvárosból indulva felszerelik a fényfüzéreket és a díszeket. Ez a munka nagy összehangoltságot és pontosságot igényel, hogy egy gombnyomásra kigyulladjanak Eger ünnepi fényei. Úgy gondolom, az Eger Advent idén az egyik legszebb az országban.

– Mit kíván az egrieknek karácsonyra?

– Eger kétségtelenül nagyon sokat fejlődött az utóbbi években, hiszen jelentős fejlesztések sora valósult meg. A további fejlődés reményében a Városgondozás Eger Kft. valamennyi dolgozója nevében minden egri polgárnak áldott, békés, boldog karácsonyi ünnepeket, boldog új évet kívánok! Egyben megköszönöm Eger önkormányzatának, továbbá az EVAT Zrt.-nek és valamennyi partnerünknek az egész éves együttműködést.

