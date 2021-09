Forradalmi ötlet! – Nem akárhogy élesztenék újjá a szarvaskői várat

Néhány helyi szakember a polgármester ­elképzelése mentén új életet lehelne a szarvaskői várba. Az ötlet forradalmi, de nem példa nélküli manapság, csak pénz kellene hozzá.

– Fel lehet menni a zászlóhoz? – ez az a kérdés, ami Szabóné Balla Mariannát, Szarvaskő polgármesterét egy kicsit mindig elkeseríti. Mert a páratlanul szép környezetben fekvő településen az avatatlan szemnek csak egy lobogó zászló az, ami az egykori vár helyét jelzi. De a polgármester nem szeretné, hogy ez így maradjon.

– Évek óta dédelgetett álmom, hogy megmutassuk a várromot a településnek. Pontosabban az egykori vár rekonstruált képét. Ez alatt nem arra gondolok, hogy a mára szinte teljesen lepusztult építményt vissza kellene építeni – egyfelől az óriási összeg lenne, másfelől a pandémia megtanított minket arra, hogy a kevesebb néha több –, inkább úgy képzelem, a modern technika lenne ebben segítségünkre. Régészeti feltárás után egy nyitott látogatóközpont épülhetne a hegyen a vár alapjait rekonstruálva, a látogatók pedig okoseszközükön, AR-VR technikával tekinthetnék meg az egykori erődítményt. Ez bizonyára sokakat vonzana. Lehetne telefonos szabadulós játék is a repertoárban, a gyerekek játszva tanulnának történelmet. Így is rengetegen fordulnak meg a településen, az sem utolsó szempont, hogy ezzel bevétele is lehetne a falunak. A terület egyébként most állami tulajdon és a Egererdő Zrt. kezelésében áll – részletezte a polgármester.

Gazdaságos lehetne A szakemberek szerint az első lépés mindenképpen a régészeti feltárás lenne, ami a projekt szempontjából is igen hasznos a fent említettek miatt. Másodízben jöhetne az építészeti helyreállítás, majd pedig a virtuális rekonstrukció. Balla Marianna elmondta, gazdaságos lenne a fenntartása, mivel telefonos applikáción keresztül zajlana minden, nem igazán lenne szükség személyzetre. Ugyanakkor a településen is kialakítanának egy látogatóközpontot, hogy az is megismerhesse a várat, aki nem tudja megmászni a meredek sziklákat.

Helyi szakemberekkel összefogva, nagy vonalakban már ki is dolgozta az elképzeléseit, s a közelmúltban megszületett az egykor szebb napokat látott vár háromdimenziós feltételezett képe is. Boros András építész elmondta, hogy a területen még soha nem történt régészeti feltárás. Ő az egyik helyi, aki Kárpáti Jánossal, az Országos Műemléki Felügyelet volt munkatársával szívügyének tekinti, hogy új életet adjon a várnak.

– Ez valahol szerencse, hiszen ha megvalósulhatna a projekt, akkor nemcsak a vár rekonstruált képét láthatnák a turisták, hanem a feltárások alatt beszkennelt kutatóárkokat és azt, amit abban a régészek találtak. A falak egészen jól kivehetőek, sőt a ciszterna egy része is megvan, és az 1930-as évek előtt még meglévő részeket fotóval dokumentálták is, mára persze ezek is leomlottak.

A látogatóközpont kialakítása, a vár biztonságossá tétele lenne mindenképp szükséges, és a falak helyreállítása egy bizonyos szintig.

Fontos az is, hogy a védett környezetbe minél kevésbé avatkozzunk be – magyarázta az építész.