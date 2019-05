Fővárosi csapat nyerte a pneumobilok versenyét – Videóval

A BME Műszakik Air-115 Team lett a XII. Nemzetközi Aventics Pneumobil Verseny legjobb pneumobilja.

Szép időben, szinte balesetmentes futamokat rendeztek a XII. Nemzetközi Aventics Pneumobil Versenyen Egerben, az Érsekkertben. A viadalon három kategóriában is győzött, így a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Műszakik Air-115 Team lett a legjobb jármű. A fővárosi csapat az ügyességi és a gyorsasági futamot is megnyerte, valamint a legjobb konstrukciónak is választották, ezzel érdekelte ki az összetett győzelmet. A távolsági futamban a lettországi Riga Fresh diadalmaskodott, mindössze 160 méterrel előzve meg a BME Műszakik egyik senior csapatát, a Kanóc Teamet. Idén három gárda jutott tíz kilométer fölé, de csak nagyjából 10 és fél kilométert bírtak, ami elmaradt a korábbi rekordtól.

Az ügyességi futamok legjobbja a BME Műszakik Air-115 Team lett, akik behúzták a gyorsulásit is, egyedüliként jutva 20 másodperc alá a 220 méteres távon. Igaz, a sebességcsúcsot nem ők futották, hanem a Kanóc Team, amely majdnem 52 kilométeres óránkénti sebességet ért el. A magyarok nagy ellenfelei a rigai csapatok voltak. Idén végül 38 csapat tudott rajthoz állni a pneumobil versenyen.