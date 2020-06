Frakcióülésen döntöttek a belsőszabályzatról Egerben

Mirkóczki Zita, volt alpolgármester májusi leváltása és Mirkóczki Ádám polgármester Jobbikból való kilépése miatt többen az Egységben a Városért Egyesület végét látták. A frakció pénteken ülést tartott.

– A közgyűlési többséget adó frakció céljai változatlanok, tevékenységét továbbra is a városért és egy demokratikusan, átláthatóan és korrupciómentesen működő városvezetésért végzi – fogalmaztak a közleményben. Mint írták, a képviselők a szabályzat elfogadását követően írásos nyilatkozattal is megerősítették, hogy az Alapszabályt magukra nézve kötelezőnek tekintik és képviselői munkájukat az abban rögzítettek szerint végzik, illetve az új eljárási szabályoknak megfelelően újraválasztásra került a képviselőcsoport vezetője, Komlósi Csaba is.

Mirkóczki Ádám elmondta, hosszas tárgyalás után fogadták el a képviselőcsoport belső szabályzatát melyben formalizáltak több nem egyértelmű kérdést, melyekből korábban súrlódások is kialakultak.