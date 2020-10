Fűtési szezon: a társasházak szabályozzák mikor indul a fűtés

Az elmúlt héten tapasztalt lehűlés hatására portálunk olvasói jelezték, hogy egyes társasházakban még nem indult el a távfűtés szolgáltatás, ám jó néhányban már működik.

Több olvasónk jelezte, hogy egyes társasházakban még nem indult el a távfűtés szolgáltatás, ám jó néhányban már működik. Zsebe Albert, az Egri Vagyonkezelő és Távfűtő Zrt. Távhő divízióvezetője elmondta, hogy Egerben a fűtés indításáról, illetve leállításáról az egyes épületek közösségével kötött közszolgáltatási szerződés rendelkezik, s néhány helyen nem kérik a szolgáltatás automatikus indítását. Van aki arra panaszkodik, hogy ez a rendszer elavult, hiszen egyéni mérők vannak a lakásokban így minden lakó eldöntheti, hogy szeretne-e fűteni vagy sem.

Megkérdeztük minderről Egri Vagyonkezelő és Távfűtő Zrt. Távhő divízióvezetőjét, Zsebe Albertet. Tájékoztatása szerint a városban a fűtés indításáról, illetve leállításáról az egyes épületek közösségével kötött közszolgáltatási szerződés kétféleképpen rendelkezhet: vagy a közösség felhatalmazott képviselőjének kell megrendelnie a fűtést, vagy a szolgáltató indítja automatikusan, amikor ezt a külső hőmérséklet indokolja. Utóbbi eset az, amelyet kevesebb lakóközösség választott.

– Jelenleg minden szolgáltatói berendezés alkalmas az indításra, és az épületek több mint felében már indult a fűtés. Csak ott lehet probléma, ahol a közösség még nem végzett a nyári munkákkal és a tulajdonukban lévő fűtési rendszer nincs vízzel feltöltve, illetve légtelenítve – írta válaszában. Hozzátette a kéréstől számítva huszonnégy órán belül a szolgáltatást megindítják. Annak tehát, hogy nem fűtenek az lehet az oka, hogy még nincs felkészítve a rendszer, vagy egyszerűen nem kérték a fűtés elindítását – magyarázta.

A gyöngyösi városgondozás is hasonló választ adott. – Társaságunk a távfűtési szolgáltatást az évek óta megszokott gyakorlat szerint indítja el. A társasházi közösségek fűtési megbízottak útján tartják a kapcsolatot cégünkkel, és az ő jelzésük alapján indítjuk szolgáltatási területünkön a fűtést. A távhő törvény szerint cégünknek a fűtési szezon kezdetétől, szeptember 15-től rendelkezésre kell állni. Ez azt jelenti hogy ettől az időponttól, ha kérik a fűtési szolgáltatást a társasházak, akkor azt a kért időponttól elindítjuk. Egyéni igényeket ezért nem tudunk figyelembe venni, csak a közösség képviselőinek jelzése alapján tudjuk a szolgáltatást elindítani – osztotta meg lapunkkal Dorsánszki Zsolt vezérigazgató azt, hogyan is indul az egyes épületek fűtése. Mindezt természetesen helyi rendelet is szabályozza.

– Az, hogy a társasházakban a közös kéréshez kapcsolják a szolgáltatást logikus volt addig, míg nem voltak egyéni mérők a lakásokban. Így viszont értelmét vesztette ez a rendszer, hiszen mindenki eldöntheti, hogy szeretne-e fűteni vagy nem. Szerintem egyszerűen az automatikus megoldást kellene választani a háznak. Akinek nincs rá szüksége úgysem kapcsolja be – fogalmazta meg véleményét egy egri nő, aki kérte, hogy nevét ne jelenítsük meg.