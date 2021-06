Füzesabonyban és Aldebrőn is kamerákkal küzdenek az illegális hulladékok ellen

Két település is sikerrel pályázott a Tisztítsuk meg az országot! kiírásra. Aldebrő több mint 11, Füzesabony majdnem 24 millió forintot nyert el. Mindezt az illegális hulladéklerakók felszámolására fordítják majd.

A két helység önkormányzata bővítheti a térfigyelőkamera-rendszerét, amely nagyban segíthet abban, hogy felszámolhassák az illegális szemétlerakatokat, rajtaüthessenek az elkövetőkön.

Aldebrőn a pályázati pénzből öt nagy felbontású kamerát helyeztek ki. Ehhez a programhoz önerőből hozzájárult a helyhatóság még egy eszköz telepítésével, így a meglévőkkel együtt már huszonöt ilyen készülék működik a faluban.

– Jó a közbiztonság, ennek megőrzését célozzák a kamerák – jelentette ki Wingendorf János polgármester. – Figyeljük az illegális szemétlerakókat is. Az új eszközök közül kettőt a szőlőhegyre helyeztünk el, a horgásztavaknál és a Mária-szobornál is többször fedeztünk fel szemetet, most ezeket is monitorozzuk. Az ötödik kamera helye az Arany János utca 47. alatti önkormányzati tulajdonú épület. A saját forrásból vett kamerát a vízműnél szereltettük fel.

Hozzátette, olyan eszközökkel és lehetőségekkel gyarapodtak, amelyek modern és hathatós módszerekkel tudják felvenni a harcot a környezetszennyezés, s a településkép szándékos rongálása ellen.

– Remélhetőleg lakossági szemléletformálást is eredményez a fejlesztés. Köszönhetően a szépülő környezetnek, egyre kevesebben gondolják úgy, hogy a feleslegessé vált dolgaikat a kialakított hulladékgyűjtőkön kívül helyezik el – tette hozzá.

Füzesabonyban is régóta gond az illegális szemétlerakás. Molnár Richárd alpolgármester korábban már elmondta lapunknak, hogy a szeméttel borított részek között találhatók a városhoz közigazgatásilag tartozó külterületek, a szántóföldek szélei, mind az északi, mind a déli városrészen, de sokszor szemetes a Mezőtárkány felé vezető út a felüljárónál is. Most azt közölte a városvezetés, hogy a pályázati forrásnak köszönhetően kilenc eszközt sikerült elhelyezni a település különböző pontjain.