Gátlásait is legyőzte a fináléban Heves megye Tündérszépe

A mátrafüredi Kohánszky Annamária képviselte szűkebb hazánkat a Tündérszépek országos döntőjében. A fiatal lány a megmérettetés kellős közepén még államvizsgára készült, ennek ellenére megállta a helyét, még úgy is, hogy beugróként kellett felvennie a versenyt a többiekkel. Annamária tapasztalatairól, élményeiről mesélt portálunknak.

– Nem akármilyen megmérettetés ért véget nemrégiben. Hogyan érezted magad a Tündérszépek alatt?

– Mit is mondhatnék, mint azt, hogy az egész verseny fantasztikus élmény volt! Igazából csak most döbbentem rá arra, hogy mennyire szeretek ezzel foglalkozni, és milyen közel áll hozzám a modellkedés. A koreográfiát is szívesen tanultam meg, és bár a színpadon a kezdetekben egy kicsit izgultam, végül ezt a problémát is sikerült megoldanom.

– Az előző Heves megyei Tündérszép visszalépése miatt úgymond beugróként kerültél az országos döntőbe. Ez mennyire nehezítette meg a dolgodat vagy jelentett hátrányt?

– Az elején még nem okozott különösebb problémát, viszont miután megtudtam, hogy a többiek milyen alaposan ráhangolódtak a versenyre, már egyre nehezebb helyzetbe kerültem.

– Úgy tudom, a verseny alatt rendszeresen jártál személyi edzőhöz is.

– Ez tényleg így van, de igazából egy fitneszversenyre készültem. Jelenleg is rendszeresen edzem, tehát nem csak a Tündérszépek miatt jártam személyi trénerhez.

– Sőt mi több, pár nappal a finálé előtt államvizsgáztál. Vetted az akadályt?

– Igen, 4.11-es átlaggal szereztem meg a diplomámat. Pénzügyi-számviteli szakos közgazdász és mérlegképes könyvelő leszek.

– Milyen tapasztalatokat szereztél az országos döntő záró gáláján? Mit gondolsz a többi versenyzőről?

– Nagy élmény volt a döntő, de maga az egész forgatás is. Különösen tetszett a bikini, amiben felvonulhattunk, és annak is nagyon örültem, hogy a szponzorok jóvoltából a verseny után meg is tarthattuk őket. A zsűri is végig nagyon kedves volt, meg egyáltalán, az egész mezőnnyel jó kapcsolatot alakítottam ki.

– Na és mit gondolsz a győztesről, Tótpeti Liliről?

– Amikor a finálé előtt találkoztam a lányokkal, már akkor is arra számítottam, hogy Lili nyeri majd a versenyt. Ezen tehát nem lepődtem meg, a harmadik udvarhölgy kilétén viszont egy kicsit igen. Előzetesen egy más típusú hölgyet képzeltem volna el erre a helyezésre.

– A saját döntőbeli szerepléseddel mennyire vagy elégedett? Utólag változtatnál valamin?

– Nemrég néztem vissza a felvételeket, és elmondhatom, hogy összességében elégedett voltam a szereplésemmel. Már csak azért is, mert ez volt az első ilyen megmérettetésem, korábban még nem volt részem hasonlóban. Persze utólag azt is láttam, hogy még sok dologban tudok fejleszteni magamon. Például lehetnék még mosolygósabb a feszült helyzetekben, és a járásomon, külsőmön is van még mit tökéletesíteni.

– Megtudtál magadról olyan dolgot, ami korábban még előtted is titok volt?

– Akadtak ilyen dolgok. Például korábban nem gondoltam volna, hogy bikiniben majd ilyen könnyedén tudok mozogni, alapvetően ugyanis egy kimondottan szégyenlős lány vagyok. Nagyon jó érzés volt, hogy sikerült legyőznöm a gátlásaimat. És számomra az is felbecsülhetetlen jelentőségű, hogy a párom nagyon büszke volt rám a verseny után.

– Megváltoztatta az életedet bármiben is a Tündérszépek?

– Nehéz kérdés, mert még csak nemrég ért véget a verseny, viszont talán a hozzáállásom egyes dolgokhoz már most megváltozott. Rájöttem arra, hogyan hozhatom ki magamból a maximumot és kaptam egy plusz löketet is. És tudom azt is, hogy a jövőben is nagyon szívesen foglalkoznék majd modellkedéssel.