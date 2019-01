Gazdasági évértékelő és díjeső Gyöngyösön

A béke és összefogás kell továbbra is a városba.

– A béke és az összefogás megőrzése az elmúlt esztendő legfontosabb eredménye és az ideinek is ez az egyik nagy feladta – hangsúlyozta évértékelő beszédében a Gyöngyös polgármestere. A hagyományokhoz híven idén is ünnepélyes keretek között értékelte a 2018-as évet Hiesz György, aki a Mátra Múzeumban megtartott eseményen a múlt év fontosabb feladatai mellett az idei önerős és uniós beruházásokról is beszélt.

Már hagyomány az is, hogy ezen a napon adják át az önkormányzat és a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által alapított díjat, a Gyöngyös Város Gazdaságáért Védjegyet. Idén nagyvállalat kategóriában a Bezzegh Kft., kis-és középvállalkozásként a Gyöngyösi TV Nonprofit Kft. és mikro vállalkozás kategóriában a Benevár Vendéglátó Bt. kapták meg. Az esemény alkalmat adott arra is, hogy díjazzák a város legkiemelkedőbb sportolóit is.

Az „Év Utánpótlás Leány Sportolója” Csiszár Vivien, az „Év Utánpótlás Fiú Sportolója” Magda Boldizsár. Az „Év Utánpótlás Csapata” a Berze Nagy János Gimnázium V. korcsoportos fiú strandröplabda csapata. Az „Év Férfi Sportolója”kitüntető címet Mozsár Alexnek adományozták és az „Év Sportszakembere” Veress András, úszóedző lett.