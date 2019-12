Gondot okozhat a kazánok cseréje

A hideg idő beköszöntével a kazánokat is beüzemelték a fogyasztók, azonban meglepetés érheti az embert, ha tönkre megy a régi, nyílt égésű szerkezet.

Az egyéni fűtési rendszerrel rendelkező családi házakban és lakásokban 2016 júliusa óta kazáncsere-rendelet miatt csak ErP-minősítéssel ellátott gázkazánok szerelhetőek fel. 2018 őszéig a társasházak, amelyek gravitációs gyűjtőkéménnyel rendelkeznek, felmentést kaptak, azonban tavaly óta ezekben a lakásokban is csak az újabb típusú eszközök beszerelését engedélyezik.

Az Európia Uniós rendelet felvetett pár kérdést olvasóinkban is, például mi történik, ha a közös kémény használatakor elromlik az egyik lakásban a régi nyílt égésű szerkezet, akkor mindenkinél kell-e cserélni a készüléket és a csőrendszert is, vagy van más megoldás is. Nagy Csaba tűzoltó főhadnagy, megyei katasztrófavédelmi szóvivő elmondta, a katasztrófavédelem kéményseprői rendszeresen ellenőrzik a társasházak kéményeit Heves megyében. Nincs két egyforma társasház, így két egyforma gyűjtőkémény, és egyforma hiányosság sem. Vannak kisebb hiányosságok, amelyeket a kéményseprő által meghatározott határidőig kell kijavítani és vannak olyan életveszélyes helyzetek is, amelyek nem tűrnek halasztást.

Általánosságban elmondható, hogy azokban az épületekben, ahol gyűjtőkémény van, az összes rácsatlakoztatott fűtő- és vízmelegítő eszköznek azonos működési elven kell működnie. Ennek az oka, hogy a régi gyűjtőkéményeket arra tervezték, hogy az összes rákötött fűtőeszközből és vízmelegítőből forró és száraz füstgázt vezessen el. Ilyen égésterméke van a hagyományos kazánoknak, vízmelegítőknek. A korszerű kondenzációs készülékek viszont kinyerik a hőt a füstgázból is, majd azt lehűtve továbbítják a légkörbe egy ventilátorral. Ez a nagy nyomással érkező, hidegebb égéstermék megzavarja a gyűjtőkéményben az áramlást és gyűjtőkéményre kötött régebbi, más működési elvű kazánokban visszaáramlást okozhat, ami akár a kazán leállását is eredményezheti. A visszaáramlás mellett az is gond, hogy a hidegebb füstgáz kicsapja a többi kazán melegebb égéstermékéből a nedvességet, az pedig lefolyik a kémény belső falán, ami szintén meghibásodást okozhat.

Ha egy régi társasház egyik lakásának egyedi fűtőberendezése tönkre megy és korszerű kondenzációs kazánra szeretné cserélni a tulajdonos, akkor a gyűjtőkémény felújítása mellett az egész társasháznak kondenzációs kazánra kell váltania, hiszen így érvényesülhet az alapelv, amely szerint egy gyűjtőkéményre azonos működési elvű kazánokat lehet csatlakoztatni.

Másik megoldás egy olyan kazán beszerelése, amit be lehet kötni a gyűjtőkéménybe a többi kazán működésének megzavarása nélkül. Ezek már közel olyan hatékonyan képesek működni, mint a legkorszerűbb kondenzációs kazánok, emellett megoldást jelenthetnek még azok az elektromos kazánok, amelyek nem termelnek égésterméket – vázolta fel a lehetőséget Nagy Csaba.