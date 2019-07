Gőzerővel készül az utókornak a Tiszanánát megörökítő könyv

A települést kiszolgáló egységeket mutatja be a Falu könyve, melyben fotókkal örökítenek meg mindent az utókor számára. Mindez egyedülálló a megyében.

– Régóta dédelgetett álmunk elkészíteni egy olyan korlenyomatot, mely megmutatja a következő generációnak, kik élnek és dolgoznak itt és most a településen élőkért. Leltárt készítettünk, kik is tartoznak ide, így az óvoda, a tűzoltóság, az iskola, a benzinkút, de a Tüzép a pékség, valamint a kocsmák is. A településen összesen 48 ilyen egység van, melyeket egy korlenyomatban örökítünk meg – tájékoztatott Lázár Tünde, a tiszanánai ifjúsági értékőr csoport mentora.

– Szerepel majd benne dr. Tóth József polgármester, az önkormányzati dolgozók, valamint Dinnyéshát és a temető gondozói is belekerülnek a kapcsos, később bővíthető könyvbe. Néhány mondatban bemutatjuk az egységeket, a tevékenységüket, a vezetőket, az ott dolgozókat, mindezt munka közben elkészített fotóval egészítjük ki. A pékségbe éjszaka látogatok el, máskor a tűzoltókkal tartok a helyszínre – magyarázta a mentor.

– Ez egy összetett munka, hiszen kérdőívezéssel kezdünk. Felmérjük, hogy ki szeretne szerepelni, kik vállalják nevükkel, arcukkal vállalkozásaik, cégeik bemutatását. Van, aki tárt karokkal fogadott minket, de olyan is akadt, aki nem szerette volna, hogy lefényképezzük. A két hét múlva esedékes értékőrtáborban elkezdjük összeállítani a könyvet. Színes lesz, és a Fekete István Könyvtár helytörténeti gyűjteményében találhatják meg majd az érdeklődők. Önerőből készítjük el, csupán nyomdai segítséget veszünk igénybe. Tizenkét értékőr, s a közösségi iskolai szolgálatot végző diákok dolgoznak rajta, a fiatalok lelkesek és aktívak, rengeteg ötletük van – jelentette ki.

Elmondta, mindez önkéntes, senkit nem köteleznek arra, hogy szerepeljen a kiadványban. A munkafolyamatok közül mindent megörökítenek, s számos fotót készítenek közben is. Ami nem kerül bele a kiadványba, azt kinyomtatva a könyv bemutatója apropójából tartott kiállításon teszik közzé. A tervek szerint szep­temberre készülnek el.

– Az ötlet Taliándörögdről származik. Az ottani Értékőr Szabadegyetemen jártunk, s épp falufotózást tartottak, mindenkit lefényképeztek a háza előtt. Elhatároztuk, létrehozunk valami hasonlót. Olyan közéleti emberekről szól a könyv, akik szolgáltatnak. Ha ez megtetszik az embereknek, ezt a későbbiekben lehet bővíteni. Például azzal, hogy egy-egy nagyobb üzemben kik dolgoznak, s az iskola tanulóiról is készülhet egy korlenyomat a jövőben – ismertette. A Falu könyve című kötethez hasonló később újra készülhet, így láthatják, miként változik a falu.