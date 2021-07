Gulyás Gergely: Elkötelezett a kormány a Modern Városok Program mellett

A megyeszékhelyre látogatott a miniszterelnökséget vezető miniszter, aki elmondta, hogy akár pluszforrások árán is folytatódhat a program, és dr. Pajtók Gábor lesz a kormánypártok jelöltje az országgyűlési választáson.

Egerben járt csütörtök délután Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter, ahol dr. Pajtók Gábor kormánymegbízottal, a Heves Megyei Kormányhivatal vezetőjével valamint Mirkóczki Ádám polgármesterrel is egyeztetett a Modern Városok Program egri elemeiről.

– A kormány 2015-óta a program keretében számos várossal állapodott meg abból a célból, hogy a megyei jogú városok fejlődése egységes terv szerint haladjon. Ehhez az önkormányzat tudására, tapasztalatára és a helyi érdekek megfogalmazására van szükség. Még Habis László polgármesterrel állapodtunk meg, de a jelenlegi városvezetővel is ezeket a projekteket szeretnénk továbbvinni. Ismerjük a nehézségeket. Emelkedtek az építőipari árak és az elmúlt években terv módosítására is sor került. Ám továbbra is elkötelezettek vagyunk – mondta Gulyás Gergely. Hozzátette, hogy céljuk az elkerülő út megépítése minél gyorsabban.

– Ambiciózus, Eger határain is túl mutat, hogy egy olyan úszó és vízilabda központ jöjjön létre, amely nem csak a sportolási lehetőségeket biztosítja helyben, de az országban a sportág számára bázist és állandó hátteret jelenthet. Megerősítettük azt a szándékot, hogy épüljön meg a központ, még akkor is, ha a rendelkezésre álló hatmilliárd forint többszöröse is kell ehhez – tette hozzá. Kiemelte, hogy az egri vár legfontosabb felújításai is meg tudnak indulni, az intermodális csomópont végleges tervei pedig ebben a hónapban elkészülnek.

– Örülök annak, hogy kormánymegbízott úr – aki egyébként itt a kormánypártok jelöltje lesz az országgyűlési választáson – és a polgármester között ebben egyetértés van. A kormány ennek megfelelően a szükséges támogatásokat biztosítani fogja – fogalmazott.