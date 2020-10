Gyalogoltak, új tájakat és ízeket fedeztek fel Heves megye nyugdíjasai

A Világ Gyalogló Nap idei programjaihoz a megyénkbeli nyugdíjasok szövetsége is lelkesen csatlakozott. Sok helyre ellátogattak, s maradandó élményekkel gazdagodtak.

Farkas Attilától, a megyei szervezet elnökétől megtudtuk, hogy a programsorozat első állomásaként október 9-én Bélapátfalvát választották. A sétán a helyi szépkorúak Napsugár klubja, a mozgáskorlátozottak szervezete és a Nyugdíjasok Heves Megyei Szövetsége elnökségi tagjai vettek részt.

Túravezetőjük Melczer László, a felsőtárkányi Boldogasszony Papucsa Természetjáró Egyesület vezetője volt, aki a környék igen jó ismerőjének bizonyult, és számos érdekes történetet osztott meg a város és környéke múltjáról.

A Gesztenyés Kiállítóház vezetője, Mezőné Kovács Edit, mint lokálpatrióta, a bélapátfalvi hagyományokról, és a kiállítás értékeiről mesélt. Később a helyi nyugdíjasklub vendégszeretetét élvezték.

Beszélgetve, emlékeket felidézve érkeztek meg a ciszterci apátsághoz. Megtekintették a műemlék történetét felelevenítő 3D-s filmet, s orgonajátékban gyönyörködhettek. Útközben a nyugdíjas társak sokat meséltek a régi kőbánya működéséről és arról az életről, amit a bánya biztosított családoknak. A Lak-völgyi tó is kitűnő kirándulóhelynek bizonyult. A programsorozat első túráján hat kilométert tettek meg, jó hangulatban.

Második alkalommal október 16-án Abasárra látogattak.

– A házigazdánk az Együtt Abasárért Aba Sámuel Egyesület volt. A séta vezetését pedig a helyi közösségi ház szakembere, Hartman Györgyi vállalta. Az útvonalunk ezúttal a helyi községházától indult. Kedves gesztusként a község polgármestere fogadott bennünket, és a sétánk egy részén is velünk maradt. Sok érdekes információt kaptunk a település történetéről, a jelenleg is folyó ásatásokról, és természetesen a borokról – mesélte portálunknak Farkas Attila.

A sétájuk során megtekintették a helyi nevezetességeket, köztük az Aba Sámuel-emlékpincét is. Ötemeletnyi mélységben tárultak fel e hely szépségei, történetei, legendái. A házigazda egyesület meglepetésajándéka volt a hazai ízeket őrző lagzikalács, csöröge fánk és sajttálkóstoló.

Október 20-án a Gyöngyös közelében lévő Bába-kőhöz kirándultak. Sétájuk geológiai érdekességhez, a sziklaritkasághoz vezetett. A Gyöngy-Nagyi Nyugdíjas Szervezet és a szövetség tagjai ezúttal egy kellemes, verőfényes napon élvezték a sétát, s az ősz színeiben pompázó Mátra déli lankáinak szépségét. Megcsodálhatták az elmúlt évmilliók földtörténeti emlékeit, a misztikus sziklákat.

A szikla történetének megismerése után a Farkasmályi pincesor felé vették az irányt a szépkorúak, ahol a II. világháború idején menedéket találtak a gyöngyösiek. Megtudták, hogy a Mátra dombjaival körülvett pincesor történelmi értékénél fogva a borkereskedelem egyik fontos központja volt már az 1700-as években. Hat kilométer megtétele közben élvezték az együttlét örömét, majd nyársalással zárták a túrát.

Végül október 21-én Egerben sétáltak egy nagyot. Ezen az eseményen az Egri Dobó Katica Nyugdíjas Szervezet, a Dobó István klub és a szépkorú szövetség tagjai, valamint bélapátfalvi vendégek vettek részt. A séta közben érintették a Dobó teret, a Végvári vitézek terét, felkapaszkodtak a várba, majd legyalogoltak a Kossuth Lajos utcába, s az Eger-patak mentén sétáltak vissza a kiindulóhelyre.

A megyeszékhely utcáin Melczer László idegenvezető, a várban pedig Berecz Mátyás történész kalauzolta a társaságot. Információt kaptak az ott folyó munkákról, a tervekről, illetve a Gárdonyi-ház és kertje fejlesztéséről. Remek kilátás nyílt a várból a városra, és ez csodálatos élmény volt minden résztvevő számára.

– Büszkeséggel töltött el bennünket a város, a vár szépsége. A túránk szép időben, tiszta levegőn, jó hangulatú társaságban felejthetetlen élményt nyújtott mindannyiunknak. Bízunk benne, hogy a jövőben is közösen szervezhetünk hasonló séta-, túraprogramokat. A Word Walking Day 2020 Heves megyei eseményei százhat megyei nyugdíjas társunknak adtak kellemes, ismeretet bővítő, egészséget megőrző, közös elfoglaltságot. Biztosak vagyunk abban, hogy a gyaloglást máskor is szívesen választják napi sportnak. Ez beválik a kondíció javítására is – összegezte a maradandó élményeiket lapunknak Farkas Attila.