Gyarapodik a Szent Kamill otthon: egriek is részt vettek az intézmény ünnepségén

Megindítóan szép ünnepi napokon vettek részt a Magyarok Világszövetségének képviselői, köztük az egri fertálymesterek öt fős küldöttsége, Oláh István vezetésével, Kolozsváron.

A külhoni Magyar Mozgássérültek Társulatának alapítója, Tokay Rozália, aki maga is mozgássérült, fejébe vette, hogy összefogással idős otthont építtet, kápolnával. Anyagi forrásukat hatvan százalékban az osztrák segítőik által gyűjtött használt ruhák értékesítése adta. A hiányzó összeget az Osztrák Kamilliánus Rend egészítette ki.

A Szent Kamill Idősek Otthonát és annak kápolnáját 2001-ben szentelték fel. Idén egy otthonlakó pénzadományából hozzákezdhetnek a Szent Erzsébet leányanya otthon építéséhez is, ahol a tervek szerint száz gyermek számára alakítanak ki bölcsődét, óvodát. Tokay Rozália a munkálatok kezdete előtti ünnepségen úgy fogalmazott: Az idősek számára napfényes időt jelent a Szent Kamill ház, míg a csöppségek a pótolhatatlan nagyszülők szeretetét élvezhetik nemsokára. A befejezéshez, a berendezéshez, a felszereléshez további támogatókat várnak. A felajánlásokat a tokay.rozália@yahoo.com e-mailen, illetve +40 264-438768 telefonszámon tehetik meg.

Az otthon udvarán a meglévő magyar fejedelmek és szentek szobrai után most további öt alkotás és az egriek ajándéka, a Kiss István faszobrász által készített Erzsébet kopjafa is méltó helyre került – tudtuk meg Fűrész Jánostól, az egri Ezüstidő Szabadidős Egyesület vezetőjétől, aki a magyar delegáció tagjaként maga is részt vett az ünnepségen.

