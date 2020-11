Gyenge volt a szezon: akár 30 százalékkal is emelkedhet a méz ára

Idén minden mézfajta ára emelkedett. Bíró Péterrel, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület megyei szaktanácsadójával mérlegeltük az idei szezont.

Örül is, meg nem is a hazai méhésztársadalom. Az idei szezon minden várakozást alulmúlt. Az időjárás nem kedvezett a szorgos rovaroknak, sem gazdáiknak. Az viszont biztató, hogy egyre kevesebb a hamisított méz az üzletekben, így felértékelődtek a magyar termelők portékái.

– Talán már unalmas lehet az olvasóknak, hogy évek óta arra panaszkodom, gyenge volt a szezon. A helyzet sajnos az, hogy idén minden korábbinál gyengébb évet zártak a méhészek – összegzett portálunk érdeklődésére Bíró Péter. – Az első mézelő növény, a repce virágzásának idején, április elején mínusz tíz fokot mutatott a hőmérő, így elfagyott a növény. Az akáccal ugyanez történt. Nem emlékszem olyan évre, amikor szinte akácvirágot sem láttunk a megyében. Becslések szerint a hazai akácosok csaknem nyolcvan százalékának elfagytak az első virágrügyei, s a másodvirágzás is elmaradt. A tavaszi fagykár hatásai helyrehozhatatlanok. A napraforgóban reménykedtünk, de ez is jóval kevesebbet adott, mint az előző években.

Összességében nagyon kevés mézet sikerült előállítani, ennek következtében idén legalább húsz-harminc százalékos áremelkedésre lehet számítani a tavalyihoz képest. Jó minőségű akácméz esetében ez talán több is lehet – mondta.

– A termelőknél az akácméz kilónkénti ára jelenleg kétezer-ötszáz, háromezer forint, a vegyes virágmézeké is meghaladja a kétezer forintot. A kisebb méhészeteknél maradt valamennyi tartalék az elmúlt év terméséből, a nagyobb volumenben termelőktől azonban már nagyrészt felvásárolták a készleteket – fogalmazott a szakember.

Az elmúlt években komoly gondot jelentettek a tömeges méhpusztulások, sajnos idén is előfordult, hogy a gyengébb családokat megtizedelte az időjárás vagy valamilyen betegség. Ez azonban nem változtat azon a tényen, hogy a magyar méz változatlanul kiváló minőségű, ezért egyre nagyobb a kereslet iránta külföldön is.

Korábban gondot okozott, hogy nagy mennyiségben érkezett bizonytalan eredetű és összetételű kínai méz az Európai Unióba, ami ellen élénken tiltakozott a hazai és az európai méhésztársadalom. Bár még mindig felbukkannak az üzletek polcain ilyen termékek, mára jóval kevesebb a hamisított árucikk. Vásárláskor mindenképp érdemes meggyőződni a méz származási helyéről és az összetételéről. Az ágazat szereplői örülnek annak, hogy az Európai Unió egyre nagyobb hangsúlyt fektet a méhek védelmére, ennek eredményeként két esztendeje nem lehet használni neonikotinoidos növényvédelmi szereket.