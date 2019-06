Gyerekekről, felnőttekről is szólt a gyöngyösi Családok Napja

Szabadtéri játékokkal telt meg a Mátra Művelődési Ház előtt tér, majd a gyerekeknek szóló program a színházteremben folytatódott, aztán az idősebbeké lett a tér, ugyanis este párnákon ülve hallgathatta a közönség a nyári koncertet.

Kedden a Kisközösségek és Családok Napja elnevezésű egész napos programmal várták az érdeklődőket a szervezők és igyekeztek minden korosztály számára programot kínálni, tudatta Nagy Andrea, az intézmény megbízott igazgatója. Hozzátette, idén első alakalommal rendezték meg a családi napot, ám szeretnék, ha ebből hagyomány lenne, évente akár több alkalommal is.

– A mai napon a családok és a helyben szerveződő közösségek fontosságára szerettük volna felhívni a figyelmet, éppen ezért az sem véletlen, hogy a városi véradás is itt és most zajlik, ugyanis olyan helyi csoportokat, szervezeteket is szerettünk volna bemutatni, akik önkéntes munkával sokat tesznek a közösség boldogulásáért – mondta el Nagy Andrea.

– A napsütötte Szardína szigetén az átlag életkor nyolcvan év felett van, sőt nem ritka,hogy az ott élők századik születésnapjukat is megélik, ez pedig nemcsak a géneknek, a kedvező éghajlatnak és az egészséges étkezésnek köszönhető, hanem annak is, hogy a szigeten a család jelentőség mellett a közösséghez tartozás is elengedhetetlen tényező – mesélte Murányi Norbert, megyei kulturális közösségfejlesztő mentor előadásában, amelyben a szakember többek között a kisközösségek és a civil szervezetek haszna mellett a jótékony hatásairól is szólt. Délután Mangó Gabriella, háziorvos csalt mosolyt a hallgatóság arcára, ugyanis hétgyermekes édesanyaként és nevelőanya szerepben is személyes tapasztalatain keresztül beszélt a mozaik családok hétköznapjainak szépségeiről és nehézségeiről, majd Kenyeressy Károly helyi református lelkész bibliai idézetekkel igyekezett a résztvevőknek a házasság eszményét és célját megvilágítani. Több előadáson is elhangzott, hogy a szeretet és az elfogadás elengedhetetlen a jó emberi kapcsolatokban.