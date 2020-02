Gyermekbarátabb udvart szeretnének az EKE gyakorlójának

A cél, hogy a gyakorló Bartók téri épületében tanuló gyerekek minél otthonosabb környezetben tölthessék mindennapjaikat.

Gálaműsorral igyekszik pénzt gyűjteni az Eszterházy Károly Egyetem Gyakorló Iskolájának Bartók téri épületében működő alapítvány, hogy még barátságosabb, a gyerekek számára még biztonságosabb legyen az iskola udvara, tájékoztatott Szűcsné Hütter Eszter igazgatóhelyettes.

A Jövő a Gyermekeké Alapítvány januárban kezdte meg működését, s az igazgatóhelyettes szavai szerint igyekeznek minél többet tenni azért, hogy elérjék céljaikat. Ez pedig nem más, mint hogy a gyakorló Bartók téri épületében tanuló gyerekek minél otthonosabb környezetben tölthessék mindennapjaikat. Hütter Eszter szavai szerint az épületen belül is igyekeznek minél barátságosabb környezetet teremteni, de most a fő cél, hogy az udvar modernizálását befejezhessék. Tavaly szülői segítséggel egy nagyobb területet már térköveztek, most rugalmas burkolatot, játékokat szeretnének a fennmaradó részre.

A gálaműsor, melynek bevétele is ehhez a célhoz járul hozzá, március 8-án, vasárnap, fél ötkor lesz a TISZK-ben, a Bartók téren. Fővédnök az iskola volt diákja, dr. Homolya Róbert, a MÁV elnök-vezérigazgatója. Fellép a Pinceszínház csapata, Herczeg Flóra, Nagy Erzsébet, az Agria Music Factory, Szép Bence és Molnár Dániel. Jegyek a Bartók téri portán hétköznapokon reggel fél kilenc és délután fél öt között válthatók.