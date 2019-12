Gyermekekre káros szokásokra figyelmeztet a poroszlói háziorvos

Dr. Árvai Judit címzetes főorvos, Poroszló vonzáskörzetének egyik gyermek­háziorvosa elmondta, a szülők jól tájékozottak, rendszeresen oltatják a kicsiket, de felhívja a figyelmet: jelentéktelennek tűnő dolgoknak is lehet egészségügyi kockázata.

– Sajnos a szülők nem mérik fel a rossz szokások egészségügyi kockázatait. Ilyen például a savas és cukros ivólevek itatása a kicsiknél, ez még inkább problémás, ha cumisüvegből történik. A szájban pangó cukros és savas folyadékok hamar a tejfogak romlásához vezetnek. Igyekszem felhívni a figyelmüket rá, hogy a legjobb vizet adni a gyereknek, de ha olykor teát vagy gyümölcslevet kínálnak, akkor se cumisüvegből tegyék, mert szövődményeket okoz – magyarázza dr. Árvai Judit. A háziorvos hozzáteszi: a fogak romlása és a kórokozók elszaporodása után a torok és mandula gyulladását is okozhatja az ártatlannak tűnő szokás.

Mint mondja, az is nagy gond, hogy a szülők hozzászoktatják a cumihoz a kicsiket. Ez később kialakuló beszédzavarhoz, nyelési problémákhoz, szájpad deformitásához vezethet.

– Oltáskor tapasztalom, hogy a szülők akkor is a gyerek szájába tömik a cumit, ha nem kéri, hogy ne sírjon. Gondot okozhat a túlöltöztetés is. Sok anya már ősszel a téli hőmérséklethez igazítja a gyerek ruházkodását. Problémát okozhat az eltúlzott lázcsillapítás is. Gyakori, hogy az anya 38 fokos gyermekkel már könnyekkel küszködve érkezik, holott a láz a test természetes védekező mechanizmusa. Valóban szükség van lázcsillapításra hosszú ideje fennálló magas hőmérséklet esetén, vagy ha a gyerek nagyon rosszul érzi magát. A hőemelkedés és kisebb láz esetén azonban hagyni kell a szervezetet, hogy végezze a dolgát. A kicsi állapotának megfigyelése persze elengedhetetlen – magyarázta a főorvosnő.

– A védőnői szolgálattal együttműködve igyekszünk a szülőket a helyes útra terelni. Sajnos a szoptatás fontosságát nem győzzük elégszer hangsúlyozni, s úgy tűnik, szélmalomharcot vívunk. Mióta drogériákban, szupermarketekben is kaphatóak tápszerek, az anyatejes táplálás ideje egyre csökken, ez pedig a gyermekek fejlődésére a későbbiekben többszörösen is negatívan hat – figyelmeztet.

Oltásellenességet nem tapasztalt a körzetében, a kötelező oltások egyre bővülő körét rendesen beadatják az anyák, mondhatni, teljes az átoltottság.

– Néhány oltást hiába népszerűsítettünk, addig még nem volt kötelező, kevesen választották. Az is nehezen mozgatta meg őket, hogy az agyhártyagyulladás elleni oltás kétéves korig ingyenes volt, de így volt ez a bárányhimlő megelőzésével is. A kötelező oltásoktól nem húzódozik senki. Megesett viszont, hogy egy, a fővárosból ideköltözött anyuka jött hozzám oltással kapcsolatban. A gyermek választott orvosa nem én voltam, ám az anya arra kért, adjak róla igazolást, hogy megkapta az oltásokat. Sok éve praktizálok, de ilyen felelőtlen kérést még nem hallottam – magyarázta a doktornő.

Arra is felhívja figyelmet, hogy egy súlyos betegség lefolyása után maradványtünetek állhatnak fenn a beteg élete végéig, így a megelőzés, vagyis a védőoltás a legbiztosabb megoldás.