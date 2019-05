Gyógyulni és pihenni is érdemes a Mátrában

Klimatikus gyógyhely, csend és jó levegő, mindez csak néhány azokból a természeti adottságokból, amelyet a Mátra kínál. A gyógy – és az egészségturizmus is fontos részét képezheti a térségének, hangzott el a negyedik alkalommal megrendezett Mátrai Nemzetközi Tudományos Konferencián.A szakemberek elmondták, turisztikai szempontból még számos kihasználatlan lehetőséget rejt a Mátra. A konferencián átadták a Mátra vidék fejlesztésért járó díszokleveleket, amelyet Palik Tibor, az Oxygen Adrenalin Park tulajdonosa és Báryné dr. Gál Edit, a Mátra Múzeum igazgatója vehetett át.

Ezt ne hagyja ki! Letiltotta a Facebook a Mediaworks Hungary Zrt. hirdetési fiókjait

Tőlünk nyugatabbra a fogyatékosokra épülő idegenforgalom jól fejlett iparág, amely jelentős bevételeket is eredményez. Az Észak-Mátrának turisztikai szempontból még van hová fejlődnie, ám a térségben már elindult egy olyan kezdeményezés, amelyre országos, sőt nemzetközi szinten is felfigyeltek, mondta a IV. Mátrai Nemzetközi Tudományos Konferencián Dr. Zsarnóczky Martin. A konferencia szervezője, a Matra Resort projekt vezetőjeként hozzátette azt is, hogy a mozgáskorlátozottak és a fogyatékkal élő személyek turizmusának alapvető feltétele a szálláshelyek és a tömegközlekedési eszközök akadálymentesítése is.

Csortos Zoltán több társával együtt a fővárosból érkezett a konferenciára a Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központjának (MEREK) képviseletében. Elmondta, érezhető, hogy országszerte sokkal több az akadálymentesített övezet.

– A Balaton környékén sokkal könnyebb olyan helyet találni, amelyet igénybe tudunk venni mi is. Itt Sasváron nagyon jó kezdeményezésnek tartom az akadálymentes turizmus elindítását. Éppen ezért a MEREK a polgármesternek, Holló Henriknek és a projektet irányító dr. Zsarnóczky Martinnak kitüntető oklevelet ad át, amelyet mi hoztunk el – árulta el a kerekesszékes Csortos Zoltán.

– A Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja tavaly figyelt fel a mátrai akadálymentes programunkra, amely nagyon megtetszett nekik. Elsőként voltak partnerek a közös munkában. Ennek eredményeként a már náluk bevált úgynevezett Guruló műhelyhálózat kölcsönzési rendszerét is telepítenék a Mátrába – magyarázta a projektvezető.

Hozzátette: olyan bázist hoznának ide, ahonnan a térségbe érkező mozgássérültek különböző segítő, támogató eszközöket kölcsönözhetnének, így a látogatóknak nem kellene minden szükséges eszközt magukkal hozniuk, ha a számukra is felüdülést nyújtó Mátrában töltenének pár napot.